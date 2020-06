Radfahrer und ihr bestes Stück

Nachdem der freischaffende Wiener Fotograf Stephan Doleschal die Radbegeisterten Danny und Sailor vom FixDich-Radshop kennen lernte, war für ihn klar: Eine Fotostrecke mit Radbesitzern und ihren einspurigen Errungenschaften muss her. Was Doleschal am Radsport fasziniert? "Die Technik, die Geschwindigkeit und die damit verbundene Freiheit, dorthin fahren zu können, wohin man will", meint er gegenüber dem KURIER.

Die Ergebnisse dieses Fotoprojekts kann man ab dem 30. August im FixDich-Laden betrachten. Dieser hat sich auf Fixies, auch Eingangräder oder Single-Speeds genannt, spezialisiert. Besonders Fahrradkuriere schwören auf die Dynamik dieser ganglosen Rennräder.