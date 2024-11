Stefanie Reinsperger: „Wahnsinn! Wir sorgen für Verwirrung!“

Nein, in Biedermannsdorf. In Baden bin ich nur rausgeschlüpft, weil wir keine Zeit g’habt haben, nach Mödling zu fahren. Dieses Gefühl der Heimatlosigkeit kam, ehrlich gesagt, schon vor Corona und hat sich während der Pandemie verfestigt. Ich hab‘ gemerkt, ich will wieder dahin, wo ich den Humor verstehe.

Stefanie Reinsperger: Also, ich hatte eine wundervolle Zeit in Berlin. Aber Stadt ist einfach sehr groß, sehr fordernd, sehr schnell. Und an jeder Ecke gibt es 4.000 Optionen. Wennst nach der Vorstellung mit den anderen überlegst, wo wir noch hingehen können, artet das in eine 40-minütige Diskussion aus. Und: Berlin ist halt nicht mein Zuhause. Meine Familie war mir zu weit weg.

KURIER: Joachim Meyerhoff hat in seinem neuen Buch „Man kann auch in die Höhe fallen“ Berlin als „Säurebad“ beschrieben. Und Wien als „Paradies“. Sehen Sie das ähnlich? Oder warum sind Sie nach sieben Jahren zurückgekehrt?

Wir haben in der Serie erzählt, dass meine Figur in Österreich aufgewachsen ist. Aber ich spreche ein eher neutrales Hochdeutsch!

Mit Moritz Führmann, dem Mann von Anna Schudt, war ich vor vielleicht zwölf Jahren in Düsseldorf engagiert. Er kam einmal ganz aufgeregt auf eine Probe: „Bist du deppert! Die machen einen neuen ,Tatort‘ und meine Frau ist die Kommissarin!“ Deshalb hab‘ ich den Dortmunder „Tatort“ von Anfang an geschaut – eben weil ich Anna und Moritz gut kenne. 2022 stieg Anna aus (Kommissarin Martina Bönisch starb den Serientod, Anm.), und ihre Agentin – sie ist mittlerweile auch meine – brachte mich als Nachfolgerin ins Rennen. Das wusste ich damals gar nicht. Als ich zum Casting eingeladen wurde, dachte ich mir: „Hä? Versteh‘n die mich dort überhaupt?“

Es kommt natürlich immer darauf an: Sind die Bücher spannend? Aber derzeit ist kein Ende in Sicht. Wir haben gerade drei Teile abgedreht und warten darauf, dass sie ausgestrahlt werden.

Das letzte Jahr war etwas turbulent, meine Sachen lagerten wegen diverser Projekte an vier verschiedenen Orten. Ein Köfferchen bleibt aber in Dortmund. Ist ja die schönste Stadt in NRW.

Wenn Sie bereits 2020 eine Sehnsucht nach der Familie hatten: Warum haben Sie noch vier Jahre zugewartet?

Die Pandemie war so eine nebulöse Phase. Und dann war der Plan, freischaffend zu arbeiten. Ich machte nur eine Premiere pro Saison am Berliner Ensemble, wollte schauen, wie es mir damit ging. Ich hab‘ unglaublich viel als Gast gearbeitet, viel gedreht, immer wieder an der Volksoper in der „Fledermaus“ den Frosch gespielt, da und dings und hin und her. Aber ich habe gemerkt, dass ich ein absolutes Ensembletier bin. Also, ich tu mir frei sehr schwer. Ich mag es, auch ein künstlerisches Zuhause zu haben. So wuchs meine Bereitschaft, mich wieder fest zu binden. Das ging einher mit der Ernennung von Stefan Bachmann zum Burgtheaterdirektor. Und dann hat’s passt.

Er kam auf Sie zu?

Regisseur Ersan Mondtag ermunterte mich: „Schreib dem mal, dass du willst! Er weiß es ja sonst nicht.“ Und ich: „Ja, ja, der wird auf mich warten! Dem schreiben jetzt 4.000 Kolleginnen und Kollegen, dass sie gerne ans Burgtheater wollen!“ Aber das Gute ist: Wenn man in Dortmund dreht, ist man sehr nah an Köln. Und viele Innenaufnahmen werden in Köln gedreht – zum Ärgernis der Dortmunder. Jedenfalls: Ich hab‘ mir im dortigen Schauspielhaus viele Produktionen angeschaut. Ich mochte die Stimmung. Und irgendwann hat es sich in einem Gespräch mit Stefan Bachmann eben ergeben. Ich sagte ihm, dass es die Verabredung gibt, am BE noch ein Stück zu machen. Es kommt Ende Februar heraus. Bachmann hat gesagt: „Das kriegen wir hin.“ Und jetzt kriegen wir es tatsächlich hin.

Am 6. Dezember hat „Liliom“ Premiere. Aber das heißt: Sie pendeln vorerst zwischen Berlin und Wien?

Ja, weil ich ja dort in fünf Produktionen weiter mitspiele.