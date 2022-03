Stefanie Reinsperger ist ganz schön wütend

Wie haben Sie Ihre Zeit als Buhlschaft in Erinnerung?

Ich habe menschlich viel mitgenommen und gelernt. Ich würde nicht sagen, dass Salzburg ein Fehler war, aber ich hätte mir gewünscht, dass meine Zeit als Buhlschaft anders verlaufen wäre. Das Positive, was ich aus dieser Zeit mitnehme, war, dass ich gleich zwei Jedermänner hatte. Nach dem Ausfall von Tobias Moretti musste schnell nachbesetzt werden. Die Premiere mit Philipp Hochmair werde ich nie vergessen, das war magisch.

Nach zwei Jahren war ihre Karriere als Buhlschaft beendet. Waren Sie froh darüber?

Durchaus. Ich war zu einer Zeit in Salzburg, an dem so Sachen wie Frauenfeindlichkeit in der Öffentlichkeit leider noch nicht so Thema war. Und ich auch menschlich gesehen noch nicht an dem Punkt war, damit selbstbewusst umzugehen. Aber wie ich rezensiert wurde, nein, wie mein Körper, mein Aussehen rezensiert wurde, war unterirdisch, diskriminierend und übergriffig.

Im April erscheint Ihr Buch „Ganz schön wütend“. Ist das Ihre persönliche Abrechnung mit Salzburg?

In diesem Buch geht es um Vieles aber nicht explizit um Salzburg, so viel Raum nimmt das nicht in meinem Leben ein. Es ist keine Abrechnung, sondern eine Ermunterung. Ich will Problemzonen in der Gesellschaft ansprechen und hoffentlich auch einigen Frauen Mut machen. Es ist der Versuch, Wut zu rehabilitieren und zu sagen: Es ist total in Ordnung, Wut zuzulassen, gerade die weibliche Wut. Und das Buch ist ein Appell, sich nicht immer alles gefallen zu lassen.