Landkrimi "Flammenmädchen": Wut als Brandbeschleuniger

Catalina Molina war es wichtig, das „Flammenmädchen“ begreifbar zu machen. Die Fragestellung dabei: Wie geht es einem 16-jährigen Mädchen am Land, das allein mit seinem Vater aufwächst, der ein schweres Alkoholproblem hat und es völlig vernachlässigt, sogar verachtet? Gespielt wird dieser Teenager von Annika Wonner. „Sie ist ein wahres Talent“, so Molina über die junge Schauspielerin. Manuel Rubey sieht das ähnlich: „Es war ein Glücksgriff, mit Annika Wonner jemanden zu finden, der das so spielen kann in jungen Jahren. Man könnte den Fall weglassen, auch die ermittelnden Kommissare – alleine die Tragödie, die sich in dieser Vater-Tochter-Beziehung mit Alkoholismus und Enge des Dorfes entspinnt, wäre schon eine Geschichte wert.“

Ausgedacht hat sich das als Krimi getarntes Gesellschaftsdrama die Drehbuchautorin Sarah Wassermair, die die verlorenen Seelen (darunter Simon Schwarz als Feuerwehrkommandant Moser) eines fiktiven Salzburger Dorfes durch den Alltag stolpern lässt.

Das Schlechte zum Schluss: Es ist vorerst der letzte Fall mit Manuel Rubey und Stefanie Reinsperger. Wann und ob die beiden überhaupt noch einmal gemeinsam in Salzburg ermitteln, steht laut Molina „in den Sternen“. Der ORF hat sich noch nicht entschieden – mal abwarten. Bis dahin ist die 37-jährige Wahl-Wienerin ohnehin gut beschäftigt: Sie arbeitet gerade intensiv an ihrer ersten Serie. Worum geht es? Keine Antwort. Derzeit noch geheim.

INFOS: Eine Serie von Brandanschlägen und das titelgebende „Flammenmädchen“ stellen Stefanie Reinsperger und Manuel Rubey vor eine neue Herausforderung, wenn das Salzburger Duo heute, Dienstag, um 20.15 Uhr in ORF1 zum dritten Mal im Landkrimi-Einsatz ist.



Für die Inszenierung zeichnet – ebenfalls zum dritten Mal bei einem Salzburger Landkrimi – Catalina Molina verantwortlich, das Drehbuch schrieb erneut Sarah Wassermair (unter Mitarbeit von Catalina Molina).

Es ist eine Geschichte über Feuer und Außenseitertum, über alte Geheimnisse und neuen Verrat. Und über ein junges Mädchen und seine Wut.