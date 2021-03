"Starmania"-Jurorin "Fiva": "Der Hunger nach Livemusik ist groß"

Was muss der oder die Gewinnerin für Sie mitbringen?

Eine Ausstrahlung und Freude. Übers Talent müssen wir nicht reden, das ist einfach Voraussetzung. Ich fand interessant, dass viele in ihren Videos über das Anderssein sprachen und wie wichtig das ist. Es ist auch ein bisschen schade, dass das in der Jugend immer noch so ein krasses Thema ist. Ich habe gehofft, dass Individualität schon viel mehr akzeptiert ist. Gerade diese Individualität will ich auf der Bühne sehen.