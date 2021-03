"Starmania 21": Nach Corona-Ausfall darf Kandidatin doch singen

Die Kandidatenlisten für die zweite Show (5. März, 20.15 Uhr, ORF 1)

Leonardo Abdon: Der 23-jährige Wiener macht eine Lehre zum EDV-Kaufmann.

Charlène Bousseau: Die 16-jährige Schülerin kommt aus Klagenfurt.

Anna Buchegger: Die 22-jährige Studentin lebt in Wien und stammt aus Abtenau in Salzburg.

Karen Danger: Die 23-jährige Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin stammt aus Deutschland und lebt in Wien.

Thomas Glantschnig: Der 30-jährige aus Köflach in der Steiermark ist Friseurmeister und Besitzer eines eigenen Salons.

Tobias Hirsch: Der 19-jährige Zivildiener stammt aus Birkfeld in der Steiermark.

Nico Kirschner: Der 18-jährige Schüler kommt aus Pucking in Oberösterreich.

Damion Lee: Der 34-jährige Musiker stammt aus Deutschland und lebt in Wien.

Daniel Neuhold: Der 33-jährige Polizist stammt aus Lieboch in der Steiermark.

Marco Prinner ist 23 Jahre alt, Musiker und kommt aus Burgauberg im Burgenland.

Max Rieser: Der 18-jährige Tiroler aus Weer macht eine Ausbildung zum Kindergartenpädagogen.

Anna Schach: Die 21-jährige Wienerin studiert Wirtschaft und ist wissenschaftliche Hilfskraft an der WU Wien.

Anna Schiebel: Die 20-jährige studiert Tourismusmanagement und kommt aus Wolfsgraben in Niederösterreich.

Allegra Tinnefeld: Die 15-jährige Schülerin und Schauspielerin kommt aus Wien.

Daniela Tuscher: Die 20-jährige Studentin (Lehramt Mathematik) kommt aus Oberrohrbach in Niederösterreich.

Nastja Isabella Zahour: Die 26-jährige stammt aus Purkersdorf in Niederösterreich.

Die Kandidatenlisten für die dritte Show (12. März, 20.15 Uhr, ORF 1)

Maria Aschenwald: Die 34-jährige Kindergartenassistentin kommt aus Mayrhofen in Tirol.

Ceren Cinar: Die 20-jährige Studentin an der Pädagogischen Hochschule kommt aus Kapellerfeld in Niederösterreich.

Jonathan Dobias ist 23 Jahre alt, kommt aus Wien und studiert auf das Volkschullehramt.

Selina-Maria Edbauer: Die 22-jährige Sängerin kommt aus Leoben in der Steiermark.

Ben Guy: Der 22-jährige Student (Songwriting) kommt aus Wien.

Adrian Haslwanter: Der 27-jährige Techniker kommt aus Inzing in Tirol.

Caroline Hat: Die 24-jährige Wienerin studiert Musik.

Dieter Hörmann: Der 32-jährige Schauspieler, Sänger, Autor und Komponist kommt aus Wien.

Laura Kozul: Die 16-jährige Schülerin kommt aus Großhöflein im Burgenland.

Manuel Lamb: Der 28-jährige IT-Projektleiter kommt aus Frohnleiten in der Steiermark.

Fred Owusu: Der 24-jährige Student (Volksschullehramt und Theologie) wohnt in Graz.

Philip Piller: Der 25-jährige Sänger und Straßenmusiker kommt aus Wien.

Michael Russ: Der 27-jährige Künstler kommt aus Tillmitsch in der Steiermark.

Deborah Posadas Saucedo: Die 23-jährige Grazerin ist als GeschäftsführungsAssistentin tätig.

Monique Michelle Tvrdy: Die 26-jährige Kellnerin kommt aus Neuhofen an der Krems in Oberösterreich.

Kim Tamara Zebic: Die 23-jährige Wienerin studiert Musikwissenschaft.