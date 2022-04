Soundtrack: Techno trifft Klassik, ein Mixtape und kein Stress

Kurt Vile: "Watch My Moves"

Es braucht nicht lang – und schon ist man verliebt. Und zwar in „Watch My Moves“, so heißt die neue Platte von Kurt Vile. Der aus Philadelphia stammende Singer-Songwriter, der lange Zeit bei den großartigen The War on Drugs im Einsatz war, geht seit 2008 seinen eigenen Weg. Das soeben vorgelegte Werk ist das neunte Soloalbum des Musikers, sein erstes für das Jazz-Label Verve Records. Einfluss auf seinen Sound hatte das aber nicht. Und so kann man mit Kurt Vile tiefenentspannt auf der Couch herumliegen und den Herrgott einen guten Mann sein lassen.