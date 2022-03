Soundtrack: Mit Musik von Black Palms Orchestra, Oh Alien und Doppelfinger

Oh Alien: "This Might Be The Place"

Anselma, Luca und Rafael sind ein Trio aus Wien, das sich 2019 gefunden hat und sich nun mit einer sieben Songs umfassenden EP vorstellt. Mit „Edgy“ und „Surface“ befinden sich darauf auch zwei bereits 2021 veröffentlichte Songs, die den FM4-Hörern bekannt sein sollten. Musikalisch setzt sich das Trio zwischen die Stühle, schwankt zwischen getragenen Trip-Hop-Dramen, wie man sie von Portishead kennt, und flotteren Synthiepop-Stücken. Der Anfang ist getan – und gelungen. Mal sehen, welchen Weg die Band nun einschlagen wird.