Doppelfinger: "Ohne Hoffnungslosigkeit keine Hoffnung"

Gab es da neben Bob Dylan, den man in Ihrer Musik u. a. klar erkennen kann, auch noch andere, jüngere Künstler, die Sie beeinflusst haben?

Klar! Über die Entstehungszeit des Albums habe ich Acts wie David Berman, Elliot Smith, Tallest man on Earth, Adrianne Lenker und Aldous Harding sehr ausgiebig gehört. Dylan war einfach der typische Teenie-Hero meinerseits, der dadurch natürlich prägend war, jedoch mittlerweile nicht mehr das Non plus ultra. Ich versuche mich nicht nur auf Folk zu fokussieren, was meine Musik Konsumation betrifft. Je weiter mein Geschmack reicht, desto weiter kann ich auch mit meiner Musik denken. Somit bin ich als Konsument von Musik in sehr unterschiedlichen Richtungen unterwegs. Vielleicht fehlt mir aber auch einfach der Zugang zu Trap und moderneren Pop Produktionen, das muss ich schon zugeben

Was zeichnet Ihren Zugang zum Songwriting aus?

Schwierig zu sagen. Ich schreibe auf jeden Fall sehr isoliert und das merkt man glaube ich, wenn man sich das Album anhört. Obwohl ich doch sehr aus meiner persönlichen Perspektive schreibe, bin ich doch sehr bedacht darauf, wahrheitsgemäß, ehrlich und emphatisch anderen gegenüber zu schreiben.

Was sind die Hauptthemen auf Ihrem Debütalbum?

Für mich steht auf jeden Fall das Thema des Aufbrechens, des Ausgrabens im Zentrum. Etwas ausheben, sich genau ansehen, damit es sich somit dann verflüchtigen kann. Der Schritt, ein Album welches doch so persönlich ist, zu veröffentlichen ist für mich alleine schon ein ausbrechen aus alten Mustern und ein Schritt zu sagen: "Ich verstecke mich jetzt einmal nicht” - vor mir selbst oder der Welt. Dieses Thema wird am Album lyrisch angesprochen, aber auch über den simplen Akt der Veröffentlichung kommuniziert.

Welche Geschichte wollen Sie mit „A Place To Go erzählen?

Für mich ist mein Album ein erstes „Hallo” meinerseits. Das Thema das sich für mich durchzieht ist ein Spiegeln von Dingen. Ohne Hoffnungslosigkeit keine Hoffnung, ohne Gut kein Schlecht, ohne Einschränkung keine Freiheit, usw. Ich versuche dies in meiner Musik zum Beispiel mittels des Gegenüberstellens von “schön” klingenden Harmonien zu Texten, die dann eher weniger schöne Dinge behandeln. Ich möchte weder tiefe Traurigkeit, noch immense positive Ideen kommunizieren. ich möchte beide gegenüberstellen und behandeln.