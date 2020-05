Song Contest: Noch einmal Show, bitte

Drama, Posen und Pomp regierten das zweite Seminfinale des ESC. Was vom Donnerstagabend im Gedächtnis blieb: Der Schwede hat die Bühne in der Hand. Måns Zelmerlöw nutzte die Showmöglichkeiten am Besten von allen Kandidaten. Und dazu der Song: "Heroes" gilt nicht umsonst als absoluter Favorit. Es müsste schon mit arger paneuropäischer Geschmacksverwirrung zugehen, wenn er im Finale am Samstag ( der KURIER tickert für Sie natürlich live ab 20 Uhr) nicht unter den Top 3 landen sollte.

Den Live-Ticker vom zweiten Halbfinale zur Nachlese finden Sie hier.

Auch die Lettin Aminata hatte einen Auftritt, der für ESC-Begriffe mehr versprach: Reduzierte Bässe wurden von der stimmlichen Performance in Richtung Drama gerissen. Endlich Gänsehaut!