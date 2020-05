Song Contest Runde zwei: Schmalz lass nach

17 Kandidaten kämpften am Donnerstag um den Augstieg in das große Song-Contest-Finale. Am Samstag dürfen wir uns auf Litauen, Polen, Slowenien, Schweden, Norwegen, Montenegro, Zypern, Aserbaidschan, Lettland und Israel freuen.

Irland, Portugal, San Marino, Tschechien, Island, Schweiz und Malta müssen die Koffer packen.

Weiter geht es am Samstag mit dem großen Finale, natürlich tickern wir wieder live aus der Stadthalle.

Der Live-Ticker vom zweiten Halbfinale zur Nachlese.