Warum das Wettsingen im Zeichen des Regenbogens steht

Spätestens, wenn heute das erste Semifinale über die Bühne geht, werden in Wien die Regenbogenfahnen geschwenkt. Nicht erst seit Conchitas Triumph in Kopenhagen ist der Song Contest in der LGBTI-Community (Lesbian-Gay-Bisexual Transgender-Intersexual) auffallend beliebt. Laut einer Umfrage für das Buch " Eurovision Song Contest" (siehe Buchtipp) fühlen sich in Österreich 78 Prozent der männlichen ESC-Fans zu Männern hingezogen (23 Prozent der Frauen präferieren Partnerinnen, Anm.).