Song Contest in Wien: Sicherheit wie am Flughafen
Der ORF und die Polizei setzen beim ESC in Wien auf sehr strenge Sicherheitsvorkehrungen. So gilt in der Wiener Stadthalle "Flughafensicherheit". Metalldetektoren und Spürhunde sind im Einsatz. Beim Event gilt eine "No-Bag-Policy" - selbst Bauch- und Handtaschen sind nicht erlaubt. Das soll ein sichere Veranstaltung gewährleisten, die im Greenroom mit Kaffeehausflair aufwartet.
Das Sicherheitskonzept ist 400 Seiten dick. Es gehe weit über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus, versicherte Oliver Lingens, Head of Event. "Es behandelt alles von der Übernahme der Stadthalle bis hin zum letzten Besucher, der die Stadthalle verlässt." Die beim ESC beschäftigten Personen werden Sicherheitschecks unterzogen. Sämtliches Equipment, das in die Stadthalle gelangen soll, muss durch Röntgenstraßen, Metalldetektoren und an Spürhunden vorbei. 180 neue Kameras wurden installiert, "die jeden Winkel betrachten", so Lingens.
Gegenwärtig keine konkreten Gefährdungen
Wiens Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan betonte, dass die Wiener Polizei "hohe Expertise und langjährige Erfahrung" bei der Durchführung von Großevents habe. Man befinde sich seit Monaten in engem Austausch. Gegenwärtig mache man keine konkreten Gefährdungen für die Veranstaltung aus. "Extremistisch motivierte Akteure" seien aber ein wesentlicher Faktor, den es zu berücksichtigen gelte. Hier stehe man auch im Austausch mit internationalen Partnern.
Pro Tag sind 500 Sicherheitskräfte allein in der Stadthalle im Einsatz. Die Polizei wird in Uniform und in Zivil, mit Spezialkräften und Polizeidiensthundeeinheiten präsent sein. Auch Maßnahmen zur Drohnenabwehr werden ergriffen. Mit dem Innenministerium und der EBU wurde zudem eine "Cybersecurity Coordination Group" eingerichtet, um die digitale Infrastruktur zu schützen. "Unsere Lagebilder erlauben es uns, Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen", so ORF-Technikdirektor Harald Kräuter. Man unterstütze auch Hotels, in denen die ESC-Teilnehmer untergebracht werden - etwa wie sie ihre Buchungsstellen und WLAN-Verbindungen absichern.
Die besten Bilder rund um den Song Contest 2026 in Wien:
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
Cosmo (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.
Seit Wochen wurde fleißigst und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Wiener Stadthalle ESC-tauglich zu machen. Immerhin wird Anfang Mai (fast) die gesamte Welt ein kritisches Auge darauf haben.
Norwegens ESC-Starter Jonas Lovv entdeckt sie süßen Verführungen Österreichs.
Cosmó hat in den vergangenen Wochen unzählige Interviews gegeben – natürlich auch für den ORF.
Der 19-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Benjamin Gedeon heißt, hat auch im größten ESC-Stress seine gute Laune nicht verloren. "Ich will Österreich stolz machen", sagte er im KURIER-Gespräch.
Das Wandgemälde "In Equality" am ehemaligen APA-Hochhaus in Wien-Döbling Anfang Mai.
"Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien
Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien
Aufbau des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher am Freitag, 8. Mai 2026, anässlich einer Besichtigung des "Eurovision Village" am Rathausplatz in Wien.
Cosmo ist stolz, beim ORF-Vorentscheid "Vienna Calling" als Sieger hervorgegangen zu sein.
Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückt ESC-Starter Cosmo die Daumen. Ob auch er schon den Tanzschein gemacht (und bekommen) hat?
Auch der Wiener Westbahnhof begrüßt alle ESC-Fans.
Cosmo und sein blauer Stern begleiteten den Umbau der Stadthalle von Beginn an
Cosmo feiert mit Fans
Cosmo wurde sogar eine eigene Straßenbahnfahrt gewidmet.
Banner am Wiener Westbahnhof
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den ESC sind groß. Auch Cobra-Beamte werden rund um die Uhr im Einsatz sein.
Cosmo mit dem offiziellen ESC-Maskottchen Auri. Die flauschige Fantasiegestalt soll ein Symbol für Zusammenhalt, Kreativität und die Kraft gemeinsamer Erlebnisse darstellen. Als dynamischer Botschafter von Wien 2026 soll Auri Delegationen und Fans aus aller Welt in der österreichischen Hauptstadt willkommen heißen und Offenheit, Respekt und die Freude am Miteinander vermitteln.
Die ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle
Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den 70. Eurovision Song Contest
Wer sich heuer über die edle Gewinnertrophäe freuen darf? Aktuell steht Finnland bei den Buchmachern hoch im Kurs.
Und noch einmal das Moderatoren-Duo Ostrowski und Swarovski. Nicht alle waren mit der Wahl zufrieden. Viele Fans hätten sich Andi Knoll, Conchita Wurst, Vorjahressieger JJ und/oder Paul Pizzera (eventuell in Kombination mit Gabi Hiller und Philipp Hansa) gewünscht.
Cosmo überwachte mit strengem Blick den Aufbau der ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle.
Die Arbeit für die ESC-Kandidaten beginnt schon Wochen vor der eigentlichen TV-Show. Im Rahmen einer internationalen Promotour wird der Song vorgestellt und innerhalb der ESC-Community Stimmung gemacht. So zeichnet sich schon vorab meist ab, wer in diesem Jahr bei den Fans besonders gut ankommt – und wer nicht. Hier tritt Cosmo in London mit seinem Song "Tanzschein" auf.
Cosmo stellt in einem Londoner Club seinen ESC-Song "Tanzschein" vor.
Mit der Nordic Eurovision Party in Oslo feierte COSMÓ am 21. März seine erste Pre-Party zum 70. Eurovision Song Contest in Wien und performte seinen Song „Tanzschein“ vor internationalem Publikum
Noch einmal Cosmo auf der Bühne in Oslo. Weil es so viel Stimmung macht.
Auch beim Vienna City Marathon am 19. April war ESC-Maskottchen Auri vor Ort und sorgte bei den Teilnehmern für emotionale (und humorvolle) Unterstützung.
Am 27. April 2026, leitet die größte Drohnenshow Österreichs die ESC-Saison ein. 3.000 Drohnen zeichnen unter anderem Bilder der drei österreichischen ESC-Sieger Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ in den Himmel über dem Schloss Schönbrunn.
Sicherheit steht beim ESC in Wien an oberster Stelle
Für die ESC-Bühne hat man sich kräftig ins Zeug gelegt
SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe
SIMÓN (Armenien) während der ersten Bühnenprobe
Delta Goodrem (Australien) während der ersten Bühnenprobe
ESSYLA (Belgien) während der ersten Bühnenprobe
LELEK (Kroatien) während der ersten Bühnenprobe
Daniel Zizka (Tschechien) während der ersten Bühnenprobe
Søren Torpegaard (Dänemark) während der ersten Bühnenprobe
COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe
COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe
COSMÓ (Österreich) während der ersten Bühnenprobe
Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe
Sarah Engels (Deutschland) während der ersten Bühnenprobe
Linda Lampenius und Pete Parkkonen (Finnland) während der ersten Bühnenprobe
Monroe (Frankreich) während der ersten Bühnenprobe
Bzikebi (Georgien) während der ersten Bühnenprobe
Akylas (Griechenland) während der ersten Bühnenprobe
Sal Da Vinci (Italien) während der ersten Bühnenprobe
Lion Ceccah (Litauen) während der ersten Bühnenprobe
Satoshi (Luxemburg) während der ersten Bühnenprobe
Tamara Živković (Montenegro) während der ersten Bühnenprobe
JONAS LOVV (Norwegen) während der ersten Bühnenprobe
ALICJA (Polen) während der ersten Bühnenprobe
Bandidos do Cante (Portugal) während der ersten Bühnenprobe
Alexandra Căpitănescu (Rumänien) während der ersten Bühnenprobe
LAVINA (Serbien) während der ersten Bühnenprobe
FELICIA (Schweden) während der ersten Bühnenprobe
LOOK MUM NO COMPUTER (Großbritannien) während der ersten Bühnenprobe
Senhit (San Marino) mit Boy George am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien.
Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien.
Cosmó (Österreich) am Sonntag, 10. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: "Turquoise Carpet Event" am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
"Turquoise Carpet Event" am Sonntag, 10. Mai 2026, am Rathausplatz in Wien
Daniel Zizka (Tschechien) am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen der Eurovision Song Contest (ESC)-Veranstaltung: Auftakt "Eurofan House - Treffpunkt für Fans, Acts und Community" im Wien Museum.
Teilnehmende im Rahmen eines "Eurovision Song Contest-Sing-Along“ vor der Wiener Volksoper am Montag, 11. Mai 2026.
Übersicht des Praterdomes am Montag, 11. Mai 2026, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) 2026: Eröffnung "EuroClub Vienna" im Praterdome in Wien
Der serbische Sänger Luka Arandelovic von der Metal-Band Lavina, der Serbien mit dem Lied „Kraj Mene“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle am 11. Mai 2026.
Die polnische Sängerin Alicja Szemplinska, auch bekannt als Alicja, die Polen mit dem Lied „Pray“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien am 11. Mai 2026.
Bzikebi (Georgien) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Sarah Engels (Deutschland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Der litauische Sänger Lion Ceccah, der Litauen mit dem Lied 'Solo Quiero Mas' vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.
Noam Bettan (Israel) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Tamara Živković (Montenegro) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Victoria Swarovski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Akylas (Griechenland) am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Artisten während einer Aufführung am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied „Liekinheitin“ vertritt, während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026.
Die österreichischen Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski aud der Bühne zur Generalprobe für das erste Halbfinale.
Vicky Leandros am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Das Moderationsduo Victoria Swarovski und Michael Ostrowski am Montag, 11. Mai 2026, anlässlich einer Generalprobe (Dress Rehearsal) für das 1. Halbfinale im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien.
Die finnische Sängerin Linda Lampenius, die Finnland mit dem Lied 'Liekinheitin' vertritt, tritt während einer Generalprobe für das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2026 (ESC) in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, am 11. Mai 2026 auf.
Vicky Leandros tritt beim 1. Halbfinale auf.
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