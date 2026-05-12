Song Contest in Wien: Sicherheit wie am Flughafen

Der ORF und die Polizei setzen beim ESC in Wien auf sehr strenge Sicherheitsvorkehrungen. So gilt in der Wiener Stadthalle "Flughafensicherheit". Metalldetektoren und Spürhunde sind im Einsatz. Beim Event gilt eine "No-Bag-Policy" - selbst Bauch- und Handtaschen sind nicht erlaubt. Das soll ein sichere Veranstaltung gewährleisten, die im Greenroom mit Kaffeehausflair aufwartet.

Das Sicherheitskonzept ist 400 Seiten dick. Es gehe weit über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus, versicherte Oliver Lingens, Head of Event. "Es behandelt alles von der Übernahme der Stadthalle bis hin zum letzten Besucher, der die Stadthalle verlässt." Die beim ESC beschäftigten Personen werden Sicherheitschecks unterzogen. Sämtliches Equipment, das in die Stadthalle gelangen soll, muss durch Röntgenstraßen, Metalldetektoren und an Spürhunden vorbei. 180 neue Kameras wurden installiert, "die jeden Winkel betrachten", so Lingens.