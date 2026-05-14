ESC-Mode: Song-Contest-Looks, die Geschichte schrieben

Über die Jahrzehnte hat sich der ESC zu einem Fashion-Event der ganz besonderen Art entwickelt. In den wenigen Minuten auf der Bühne braucht es starke Bilder, um die Welt zu überzeugen, ein nettes Kleidchen reicht da nicht. Social Media hat den Druck erhöht, visuell unverwechselbar zu sein – Mode wurde zur wichtigen Waffe im Wettbewerb. Die Meilensteine dieser Verwandlung lassen sich fast wie ein Fashion-Runway lesen. France Gall bringt in den 1960ern einen mädchenhaften Sixties-Look auf die Bühne und zeigt, wie stark ein stimmiges Outfit wirken kann. In den 1970ern schreiben ABBA mit ihren Glam-Plateaustiefeln und Satinoveralls das erste Kapitel in Sachen Disco-Style. Der ESC als „Kostümparty“, in der Performance und Outfit eine Einheit bilden.

Glamourös bis provokant Mit Dana International im dramatischen Federkleid ist die Bühne plötzlich neu aufgeladen: Queere Identität im Couture-Rahmen, ein klarer Schritt vom reinen Kostüm hin zum politischen Statement. Conchita Wurst und ihre ikonische Goldrobe verschieben den Contest weiter Richtung Highfashion: Plötzlich diskutieren nicht nur Fans, sondern auch Modemedien über Schnitt, Silhouette und Symbolik. Måneskin bringen Leder und Band-Ästhetik in den Mainstream und wirken wie direkt aus einem GQ-Fashion-Editorial. Und in der Gegenwart liefern Acts wie Nemo mit genderfluiden, verspielten Looks den Beweis, dass ESC-Mode heute alles sein darf: Kunst, Meme-Material und Manifest in einem. Genau diese Entwicklung macht den Songcontest zu Europas polarisierendstem Catwalk.

ABBA, 1974

Plateaustiefel, Satin, Pailletten, futuristische Glitzer-Overalls. Die Outfits von Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus definieren bis heute das Bild des „klassischen“ Eurovision-Glam und sind wahrscheinlich die frühesten, wirklich globalen ESC-Fashionikonen. ©IMAGO/TT/IMAGO/Aftonbladet/TT Céline Dion, 1988

Weiße Tutu-Blazer-Kombi, Schulterpolster, Dauerwelle. Wer hätte gedacht, dass sich aus diesem Auftritt einer der größten Weltstars entwickeln würde? ©APA-Images / Lehtikuva / Heikki Saukkomaa/APA-Images/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa Dana International, 1998

Trans* Diva in dramatischer Federrobe von Jean Paul Gaultier. Der Look war nicht nur visuell ikonisch, sondern auch ein politisches Symbol für den Wettbewerb. ©mauritius images / Alamy Stock Photos / David Jones, PA Images/Alamy Stock Photos/David Jones/mauritius images Conchita Wurst, 2014

Figurbetontes Goldkleid plus Vollbart. Diese spannungsreiche Kombination aus Hollywood-Diva und bewusst sichtbarer Nonkonformität machte Conchita weltweit bekannt. ©WireImage/Ragnar Singsaas/getty images Måneskin, 2021

Rotes Leder mit Nieten im Glamrock-Stil, teils von Etro. Der Mix aus androgynem Rock, Bondage-Anklängen und Highfashion machte die Band zu stilprägenden Stars. ©imago images/ITAR-TASS/Vyacheslav Prokofyev via www.imago-images.de Ösi-Männer beim ESC.

Während Cosmo ein festes blaues Auge hat, ist Michael Ostrowski mit einem silbrig schimmernden Overall davongekommen. Der Kragen seines roten Hemdes war extrem groß und spitz. Mir ist es völlig egal, was sie ihm beim ORF anziehen, ich bin ein riesengroßer Fan von ihm! ©ORF/ORF/Thomas Ramstorfer

Gewinner-Song ESC 1966 „Merci, Chérie“ ist so ein Lied, das mit den Jahren immer tiefer geht. Ein Dank für das, was war – und für das, was bleibt. Und Udo Jürgens sitzt am Klavier, so jung, so schmal, so elegant, so viel Stil. Eine perfekte Erinnerung, ein leiser Abschied, der nie ganz vergeht.