?Mr. Song Contest proudly presents ? Der ?kleine? Song Contest? am 14., 16. und 18. April in ORF 1
Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Lifestyle

ESC-Mode: Song-Contest-Looks, die Geschichte schrieben

Douze Points! Von ABBA bis Conchita: Wie ikonische Modeoutfits den ESC zum kultigen Fashion-Event machten.

Isabella Klausnitzer

von Isabella Klausnitzer

14.05.26

Über die Jahrzehnte hat sich der ESC zu einem Fashion-Event der ganz besonderen Art entwickelt. In den wenigen Minuten auf der Bühne braucht es starke Bilder, um die Welt zu überzeugen, ein nettes Kleidchen reicht da nicht. Social Media hat den Druck erhöht, visuell unverwechselbar zu sein – Mode wurde zur wichtigen Waffe im Wettbewerb. Die Meilensteine dieser Verwandlung lassen sich fast wie ein Fashion-Runway lesen. France Gall bringt in den 1960ern einen mädchenhaften Sixties-Look auf die Bühne und zeigt, wie stark ein stimmiges Outfit wirken kann. In den 1970ern schreiben ABBA mit ihren Glam-Plateaustiefeln und Satinoveralls das erste Kapitel in Sachen Disco-Style. Der ESC als „Kostümparty“, in der Performance und Outfit eine Einheit bilden. 

Glamourös bis provokant

Mit Dana International im dramatischen Federkleid ist die Bühne plötzlich neu aufgeladen: Queere Identität im Couture-Rahmen, ein klarer Schritt vom reinen Kostüm hin zum politischen Statement. Conchita Wurst und ihre ikonische Goldrobe verschieben den Contest weiter Richtung Highfashion: Plötzlich diskutieren nicht nur Fans, sondern auch Modemedien über Schnitt, Silhouette und Symbolik. Måneskin bringen Leder und Band-Ästhetik in den Mainstream und wirken wie direkt aus einem GQ-Fashion-Editorial. Und in der Gegenwart liefern Acts wie Nemo mit genderfluiden, verspielten Looks den Beweis, dass ESC-Mode heute alles sein darf: Kunst, Meme-Material und Manifest in einem. Genau diese Entwicklung macht den Songcontest zu Europas polarisierendstem Catwalk.

Eurovision Song Contest 1974, Eurovisionsschlagerfestivalen. ABBA , musikgrupp Sverige med t. v. Benny Andersson, Björn

ABBA, 1974
Plateaustiefel, Satin, Pailletten, futuristische Glitzer-Overalls. Die Outfits von Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog und Björn Ulvaeus definieren bis heute das Bild des „klassischen“ Eurovision-Glam und sind wahrscheinlich die frühesten, wirklich globalen ESC-Fashionikonen.

©IMAGO/TT/IMAGO/Aftonbladet/TT
46-224828081

Céline Dion, 1988
Weiße Tutu-Blazer-Kombi, Schulterpolster, Dauerwelle. Wer hätte gedacht, dass sich aus diesem Auftritt einer der größten Weltstars entwickeln würde?

©APA-Images / Lehtikuva / Heikki Saukkomaa/APA-Images/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa
46-224828321

Dana International, 1998
Trans* Diva in dramatischer Federrobe von Jean Paul Gaultier. Der Look war nicht nur visuell ikonisch, sondern auch ein politisches Symbol für den Wettbewerb.

©mauritius images / Alamy Stock Photos / David Jones, PA Images/Alamy Stock Photos/David Jones/mauritius images
The Eurovision Song Contest 2014

Conchita Wurst, 2014
Figurbetontes Goldkleid plus Vollbart. Diese spannungsreiche Kombination aus Hollywood-Diva und bewusst sichtbarer Nonkonformität machte Conchita weltweit bekannt.

©WireImage/Ragnar Singsaas/getty images
ROTTERDAM, NETHERLANDS MAY 21, 2021: Vocalist Damiano David of the Maneskin rock band representing Italy performs duri

Måneskin, 2021
Rotes Leder mit Nieten im Glamrock-Stil, teils von Etro. Der Mix aus androgynem Rock, Bondage-Anklängen und Highfashion machte die Band zu stilprägenden Stars.

©imago images/ITAR-TASS/Vyacheslav Prokofyev via www.imago-images.de
Eurovision Song Contest 2026

Ösi-Männer beim ESC. 
Während Cosmo ein festes blaues Auge hat, ist Michael Ostrowski mit einem silbrig schimmernden Overall davongekommen. Der Kragen seines roten Hemdes war extrem groß und spitz. Mir ist es völlig egal, was sie ihm beim ORF anziehen, ich bin ein riesengroßer Fan von ihm!

©ORF/ORF/Thomas Ramstorfer

Gewinner-Song ESC 1966

„Merci, Chérie“ ist so ein Lied, das mit den Jahren immer tiefer geht. Ein Dank für das, was war – und für das, was bleibt. Und Udo Jürgens sitzt am Klavier, so jung, so schmal, so elegant, so viel Stil. Eine perfekte Erinnerung, ein leiser Abschied, der nie ganz vergeht.

Udo Jurgens
©Getty Images/Central Press/Getty Images
(kurier.at, jup)  |  Stand:
Isabella Klausnitzer

Über Isabella Klausnitzer

Isabella Klausnitzer ist eine der wichtigsten Trend- und Lifestyle-Journalistinnen im deutschen Sprachraum. Für die Kurier freizeit schreibt sie seit vielen Jahren, was in Sachen Mode, Stil, Kunst, Design und Lifestyle-Trends angesagt ist, und konnte sich damit eine treue Fangemeinde aufbauen. Neben ihren Trendseiten im Kurier berichtet Isabella Klausnitzer regelmäßig auch im Fernsehen über Lifestylethemen. In der Blogszene ist Isabella unter www.isatrends.at zu finden.

Mehr von Isabella

Kommentare