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Kultur

Song-Contest-Finale: Letztes Jahr Gewinner, heuer großer Verlierer?

Nach all dem Trubel steigt heute das große Finale des 70. Eurovision Song Contests in der Wiener Stadthalle. Wir berichten live.
Nina Oberbucher und Georg Leyrer
16.05.2026, 20:30

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Ein Sänger performt mit zwei Tänzern, die Tiermasken tragen, auf einer Bühne.

Der große Tag ist gekommen: Der Eurovision Song Contest in Wien geht ins Finale. Fans dürfen sich zum Abschluss auf eine große Show freuen – und alle anderen vermutlich darauf, dass sie nun wieder mit dem Thema in Ruhe gelassen werden.

25 Acts treten an, um Vorjahressieger JJ zu beerben. Eröffnet wird der Abend von Dänemarks Søren Torpegaard Lund, beschlossen von Österreichs Vertreter Cosmó. Apropos Schluss: Laut Wettquoten ist „Tanzschein“ einer der aussichtsreichsten Kandidaten für den letzten Platz. Noch bessere Chancen darauf hat laut Buchmachern Großbritannien, ebenfalls stark bzw. schwach im Rennen: Deutschland.

70. Song Contest: Finnland und Australien rittern um Sieg, Cosmó weit abgeschlagen

Rosigeres versprechen die Quoten übrigens den Finnen, die seit Wochen die Tabellen anführen. Australien hat nach dem Semifinale auf Rang 2 aufgeholt.

Neben dem Wettsingen steht in der Wiener Stadthalle heute noch anderes am Programm: ESC-Stars wie Lordi, Alexander Rybak, Erika Vikman, Max Mutzke und Verka Serduchka sind angekündigt, außerdem wird Parov Stelar auf der Bühne stehen. Die Übertragung in ORF 1 beginnt um 21 Uhr.

Die KURIER-Kulturredaktion begleitet sie natürlich wie immer mit pointiert-humorvollen Kommentaren zum ESC-Geschehen in der Stadthalle in Echtzeit. Ein Song-Contest-Bingo haben wir für Sie auch kreiert. Für Snacks und Getränke müssten Sie allerdings bitte selbst sorgen. In diesem Sinne: Finale, oho! 

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ESC Finale

  • |Georg Leyrer

    3 Stunden 47 Minuten

    Mit lieben Grüßen an die Druckerei.

  • |Gert Korentschnig

    Wie lange...

    dauert das Ganze eigentlich noch?

  • |Gert Korentschnig

    Den besten Roten...

    gibt's definitiv im Burgenland (also nicht Dosko), sondern den Wein. Und Ofczarek macht dafür Werbung. Wäre der ein guter Moderator gewesen?

  • |Manuel Simbürger

    Wäre lustig

    wenn sich in Brüssel im Europ. Parlament die verschiedenen Länder auch immer so präsentieren würden. 

  • |Georg Leyrer

    In Australien

    gibt es aber auch Rot- und Weißwein.

  • |Manuel Simbürger

    Das Beste von Österreich

    gibt's also schon ganz am Anfang

  • |Gert Korentschnig

    Wasted Love...

    hat zumindest einem Opernkritiker zuletzt von Ostrowski fast besser gefallen, sorry guys...

  • |Georg Leyrer

    Mich stresst Zirkus beim Zuschauen ja immer

    Können die vielleicht Bodenturnen?

  • |Manuel Simbürger

    Nicht vergessen, Teil 2

    Der KURIER hat für Sie ein Bingo kreiert. Ist wirklich lustig. Probieren Sie's aus. Hilft auch gegen das Einschlafen.

  • |Christina Böck

    Heute viel rotweißrot

    damit man uns nicht wieder mit Australien verwechselt

  • |Gert Korentschnig

    Einer der Opernkritiker...

    hat letztens gelernt, dass JJ kein Countertenor, sondern Sopranist ist. Hat ihn der Rektor des MUK korrigiert, der zum Glück keine anderen Sorgen hat. Wie auch immer: Die Königin der Nacht ist eine Koloratursopranistin...

  • |Christina Böck

    Übrigens gut,

    dass heute auch zwei Opernkritiker mittickern. Das war nicht der letzte Sopran heute

  • |Georg Leyrer

    Nicht vergessen

    Der ORF stellt alle paar Jahre dieses tolle Orchester selbst zur Disposition.

  • |Georg Leyrer

    Nächstes Jahr

    müssen sie hoffentlich das goldene Fake-Klavier von Wien nach Sydney fliegen. Viel Spaß den Vögeln.

  • |Nina Oberbucher

    Immerhin

    musste das Papierschifferl nur von Basel nach Wien. Und nicht nach Sydney. 

  • |Georg Leyrer

    Für das internationale Publikum

    Es führt KEIN Fluss von Basel nach Wien.

  • |Georg Leyrer

    Jurowischn-Zeit.

    Was machen wir eigentlich ab morgen so?

  • |Manuel Simbürger

    Es geht los

    FINALE! OHO!

  • |Georg Leyrer

    Mein Herz pumpert auch schon

    vom Grüntee.

  • |Christina Böck

    in der Stadthalle

    pumpert schon das Secessionsherz

  • |Christina Böck

    So, im Pressezentrum

    wurde gerade die Lautstärke raufgedreht. Es dauert nicht mehr lang

  • |Nina Oberbucher

    Der ORF

    hat gerade das Cover von "Merci, Chérie" abgedreht und zur Werbung geschalten. Das war denen offenbar auch zu viel.

  • |Manuel Simbürger

    Das tut weh

    Entschuldigung in Namen aller mit Ohren. Besonders an Udo Jürgens.

  • |Georg Leyrer

    8 Minuten und vier Stunden noch

    Dann ist es vorbei.

  • |Georg Leyrer

    Die Kollegen in New York

    haben "music, TV and fashion experts ready to comment on every twist and turn". Pah. Bei uns sind wir alle alles.

  • |Georg Leyrer

    Wer eventuell noch nicht ganz sicher ist ob der Song Contest wirklich ein weltweites Event ist

    Selbst die New York Times hat einen Liveticker. Wir sind aber lustiger!

  • |Christina Böck

    Apropos Australien

    falls Australien gewinnt, war eigentlich bisher Konsens, dass der Contest von einem europäischen EBU-Mitglied ausgerichtet wird. Am Rande der Pressekonferenz hier heute Nachmittag sagte ESC-Direktor Martin Green allerdings, die Idee, dass der ganze Tross nach Sydney zieht, gefalle ihm

  • |Nina Oberbucher

    Die Aussichten

    Bei den Wettquoten hat sich kurz vor dem Finale übrigens noch ein bisschen was getan: Finnland führt nach wie vor, Australien hat nach dem zweiten Semifinale nachgezogen. Heute hat sich aber auch Bulgarien in Stellung gebracht – und liegt aktuell auf Rang 3.

  • |Manuel Simbürger

    Hallo an alle ESC-Fans

    Ich bin einer, ich oute mich. Wie Kollegin Oberbucher melde ich mich von der Wohnzimmercouch aus, begleitet von Salzgebäck und hoffentlich viel Ausdauer

  • |Christina Böck

    Es ist auch sehr laut

    aber das wird ganz sicher noch schlimmer. Vorher gab es einen kleinen Vorgeschmack, als hier beträchtlich ausgezuckt wurde bei einem Besuch von Sal da Vinci (Italien)

  • |Nina Oberbucher

    Guten Abend

    von der Außenstelle Wohnzimmercouch. Hier wurde zuvor ein Nickerchen gehalten, ich dürfte also mindestens bis zum zweiten Schnelldurchlauf durchhalten.

  • |Christina Böck

    Es ist hier

    sehr voll, ziemlich eng und die Snack-Situation unverändert. Aber diesmal ist ein Jausenpackerl mitgekommen.

  • |Christina Böck

    Schönen Gruß

    aus dem Pressezentrum in der Stadthalle!

  • |Georg Leyrer

    Ihr Tickerteam für heute

    Die gute Nachricht: Es hat noch keiner aufgegeben. Christina Böck, Nina Oberbucher, Agnes Preusser, Manuel Simbürger und ich haben die schlechten Pointen aus den Halbfinales aussortiert und wiederholen heute nur die guten. Die noch bessere Nachricht: Heute tickert auch die Chefredaktion mit. Wir begrüßen den stv. CR und Kulturchef der Herzen h.c. Gert Korentschnig.

  • |Georg Leyrer

    Aufwärmlektüre

    Wenn Sie, im Gegensatz zur Kollegin Böck und ihrem Snackversorgungsproblem, schon gut vorbereitet sind und die Zeit noch sinnvoll mit stiller Beschäftigung nützen wollen: Wir haben da allerlei für Sie zusammengeschrieben. Ein paar Highlights:

    Und das ist noch lange nicht alles. Unsere gesamte Song-Contest-Berichterstattung finden Sie hier unter diesem Link.

  • |Georg Leyrer

    Wir üben uns aber auch in der Zeitreise

    Denn wir haben das Finale schon gesehen. Wie es wird (und warum wir das schon wissen) lesen Sie hier:

    Song Contest 2026: So wird das große Finale
  • |Georg Leyrer

    Finale!

    Schönen guten Abend, wir üben uns heute in der Multilokation und begrüßen Sie zugleich aus der Wiener Stadthalle, der KURIER-Redaktion und dem Home Office. Jetzt gibt es kein zurück mehr: Das Song-Contest-Finale steht bevor, und wir begleiten Sie live durch den Abend. 

Eurovision Song Contest Wien
kurier.at, msim  | 

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