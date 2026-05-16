Der große Tag ist gekommen: Der Eurovision Song Contest in Wien geht ins Finale. Fans dürfen sich zum Abschluss auf eine große Show freuen – und alle anderen vermutlich darauf, dass sie nun wieder mit dem Thema in Ruhe gelassen werden.

25 Acts treten an, um Vorjahressieger JJ zu beerben. Eröffnet wird der Abend von Dänemarks Søren Torpegaard Lund, beschlossen von Österreichs Vertreter Cosmó. Apropos Schluss: Laut Wettquoten ist „Tanzschein“ einer der aussichtsreichsten Kandidaten für den letzten Platz. Noch bessere Chancen darauf hat laut Buchmachern Großbritannien, ebenfalls stark bzw. schwach im Rennen: Deutschland.