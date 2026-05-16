Song-Contest-Finale: Letztes Jahr Gewinner, heuer großer Verlierer?
Der große Tag ist gekommen: Der Eurovision Song Contest in Wien geht ins Finale. Fans dürfen sich zum Abschluss auf eine große Show freuen – und alle anderen vermutlich darauf, dass sie nun wieder mit dem Thema in Ruhe gelassen werden.
25 Acts treten an, um Vorjahressieger JJ zu beerben. Eröffnet wird der Abend von Dänemarks Søren Torpegaard Lund, beschlossen von Österreichs Vertreter Cosmó. Apropos Schluss: Laut Wettquoten ist „Tanzschein“ einer der aussichtsreichsten Kandidaten für den letzten Platz. Noch bessere Chancen darauf hat laut Buchmachern Großbritannien, ebenfalls stark bzw. schwach im Rennen: Deutschland.
Rosigeres versprechen die Quoten übrigens den Finnen, die seit Wochen die Tabellen anführen. Australien hat nach dem Semifinale auf Rang 2 aufgeholt.
Neben dem Wettsingen steht in der Wiener Stadthalle heute noch anderes am Programm: ESC-Stars wie Lordi, Alexander Rybak, Erika Vikman, Max Mutzke und Verka Serduchka sind angekündigt, außerdem wird Parov Stelar auf der Bühne stehen. Die Übertragung in ORF 1 beginnt um 21 Uhr.
Die KURIER-Kulturredaktion begleitet sie natürlich wie immer mit pointiert-humorvollen Kommentaren zum ESC-Geschehen in der Stadthalle in Echtzeit. Ein Song-Contest-Bingo haben wir für Sie auch kreiert. Für Snacks und Getränke müssten Sie allerdings bitte selbst sorgen. In diesem Sinne: Finale, oho!
ESC Finale
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3 Stunden 47 Minuten
Mit lieben Grüßen an die Druckerei.
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Wie lange...
dauert das Ganze eigentlich noch?
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Den besten Roten...
gibt's definitiv im Burgenland (also nicht Dosko), sondern den Wein. Und Ofczarek macht dafür Werbung. Wäre der ein guter Moderator gewesen?
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Wäre lustig
wenn sich in Brüssel im Europ. Parlament die verschiedenen Länder auch immer so präsentieren würden.
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In Australien
gibt es aber auch Rot- und Weißwein.
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Das Beste von Österreich
gibt's also schon ganz am Anfang
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Wasted Love...
hat zumindest einem Opernkritiker zuletzt von Ostrowski fast besser gefallen, sorry guys...
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Mich stresst Zirkus beim Zuschauen ja immer
Können die vielleicht Bodenturnen?
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Nicht vergessen, Teil 2
Der KURIER hat für Sie ein Bingo kreiert. Ist wirklich lustig. Probieren Sie's aus. Hilft auch gegen das Einschlafen.
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Heute viel rotweißrot
damit man uns nicht wieder mit Australien verwechselt
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Einer der Opernkritiker...
hat letztens gelernt, dass JJ kein Countertenor, sondern Sopranist ist. Hat ihn der Rektor des MUK korrigiert, der zum Glück keine anderen Sorgen hat. Wie auch immer: Die Königin der Nacht ist eine Koloratursopranistin...
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Übrigens gut,
dass heute auch zwei Opernkritiker mittickern. Das war nicht der letzte Sopran heute
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Nicht vergessen
Der ORF stellt alle paar Jahre dieses tolle Orchester selbst zur Disposition.
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Nächstes Jahr
müssen sie hoffentlich das goldene Fake-Klavier von Wien nach Sydney fliegen. Viel Spaß den Vögeln.
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Immerhin
musste das Papierschifferl nur von Basel nach Wien. Und nicht nach Sydney.
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Für das internationale Publikum
Es führt KEIN Fluss von Basel nach Wien.
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Jurowischn-Zeit.
Was machen wir eigentlich ab morgen so?
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Es geht los
FINALE! OHO!
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Mein Herz pumpert auch schon
vom Grüntee.
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in der Stadthalle
pumpert schon das Secessionsherz
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So, im Pressezentrum
wurde gerade die Lautstärke raufgedreht. Es dauert nicht mehr lang
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Der ORF
hat gerade das Cover von "Merci, Chérie" abgedreht und zur Werbung geschalten. Das war denen offenbar auch zu viel.
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Das tut weh
Entschuldigung in Namen aller mit Ohren. Besonders an Udo Jürgens.
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8 Minuten und vier Stunden noch
Dann ist es vorbei.
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Die Kollegen in New York
haben "music, TV and fashion experts ready to comment on every twist and turn". Pah. Bei uns sind wir alle alles.
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Wer eventuell noch nicht ganz sicher ist ob der Song Contest wirklich ein weltweites Event ist
Selbst die New York Times hat einen Liveticker. Wir sind aber lustiger!
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Apropos Australien
falls Australien gewinnt, war eigentlich bisher Konsens, dass der Contest von einem europäischen EBU-Mitglied ausgerichtet wird. Am Rande der Pressekonferenz hier heute Nachmittag sagte ESC-Direktor Martin Green allerdings, die Idee, dass der ganze Tross nach Sydney zieht, gefalle ihm
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Die Aussichten
Bei den Wettquoten hat sich kurz vor dem Finale übrigens noch ein bisschen was getan: Finnland führt nach wie vor, Australien hat nach dem zweiten Semifinale nachgezogen. Heute hat sich aber auch Bulgarien in Stellung gebracht – und liegt aktuell auf Rang 3.
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Hallo an alle ESC-Fans
Ich bin einer, ich oute mich. Wie Kollegin Oberbucher melde ich mich von der Wohnzimmercouch aus, begleitet von Salzgebäck und hoffentlich viel Ausdauer
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Es ist auch sehr laut
aber das wird ganz sicher noch schlimmer. Vorher gab es einen kleinen Vorgeschmack, als hier beträchtlich ausgezuckt wurde bei einem Besuch von Sal da Vinci (Italien)
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Guten Abend
von der Außenstelle Wohnzimmercouch. Hier wurde zuvor ein Nickerchen gehalten, ich dürfte also mindestens bis zum zweiten Schnelldurchlauf durchhalten.
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Es ist hier
sehr voll, ziemlich eng und die Snack-Situation unverändert. Aber diesmal ist ein Jausenpackerl mitgekommen.
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Schönen Gruß
aus dem Pressezentrum in der Stadthalle!
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Ihr Tickerteam für heute
Die gute Nachricht: Es hat noch keiner aufgegeben. Christina Böck, Nina Oberbucher, Agnes Preusser, Manuel Simbürger und ich haben die schlechten Pointen aus den Halbfinales aussortiert und wiederholen heute nur die guten. Die noch bessere Nachricht: Heute tickert auch die Chefredaktion mit. Wir begrüßen den stv. CR und Kulturchef der Herzen h.c. Gert Korentschnig.
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Aufwärmlektüre
Wenn Sie, im Gegensatz zur Kollegin Böck und ihrem Snackversorgungsproblem, schon gut vorbereitet sind und die Zeit noch sinnvoll mit stiller Beschäftigung nützen wollen: Wir haben da allerlei für Sie zusammengeschrieben. Ein paar Highlights:
- Großes ESC-Finale, wenig Chancen: Alle Songs im Schnellcheck
- Song Contest: Gibt es ein Erfolgsrezept für den Sieg?
- Song Contest: Erschreckende neue Wettquoten für Cosmó nach Halbfinale
- Celine Dion, Julio Iglesias: Weltstars durch (oder trotz) Song Contest
- ESC-Liebe geht durch den Magen - So essen die Favoriten
Und das ist noch lange nicht alles. Unsere gesamte Song-Contest-Berichterstattung finden Sie hier unter diesem Link.
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Wir üben uns aber auch in der Zeitreise
Denn wir haben das Finale schon gesehen. Wie es wird (und warum wir das schon wissen) lesen Sie hier:
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Finale!
Schönen guten Abend, wir üben uns heute in der Multilokation und begrüßen Sie zugleich aus der Wiener Stadthalle, der KURIER-Redaktion und dem Home Office. Jetzt gibt es kein zurück mehr: Das Song-Contest-Finale steht bevor, und wir begleiten Sie live durch den Abend.
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