Skrein: „Unsere Foto-Sammlung gilt als die größte private der Welt"

Christian Skrein kam in den letzten Kriegstagen 1945 – just an Adolf Hitlers Geburtstag – in Wien zur Welt. Aber längst ist der ehemalige Fotoreporter ein echter Salzburger geworden. Seit 1977 bewohnt er eine alte Villa in St. Gilgen – nicht unmittelbar am Wolfgangsee, aber mit grandiosem Blick auf diesen. Im Garten, an der dicken Havanna eher lutschend denn diese rauchend, erzählt er jovial aus seinem Leben.

KURIER: Sie waren schon äußerst früh Fotoreporter. Wie kam es eigentlich dazu?

Christian Skrein: Ernst Haas, ein Freund unserer Familie, hat mich zum Fotografieren gebracht. Mit 16 Jahren hab’ ich mir als Hilfsportier im Hotel Prinz Eugen gegenüber dem Südbahnhof in Wien eine Rolleiflex verdient. Und als ich sie hatte, fühlte ich mich als Fotoreporter. Ich bat einen alten Freund meines Stiefvaters, Ludwig Polsterer, mir einen Presseausweis auszustellen. Polsterer war bis 1972 der Eigentümer des KURIER. Dieser Ausweis war der Sesam-öffne-Dich. Ich hab’ ihn bis heute: Er ist orange, mit meinem Porträt, und drinnen steht „Fotoreporter“.

Das war 1962. Und wenig später fotografierten Sie die noch unbekannten Beatles.

Ich war eben in Hamburg im Star Club, als sie dort spielten. Sie teilten die Menschen in „Winner“ und „Loser“ ein. Weil ich für sie ein Winner war, bat ich sie, mich zu verständigen, wenn sie nach Österreich kommen. Und tatsächlich: 1965 luden sie mich als Pressefotografen zu den Dreharbeiten nach Obertauern ein. Ich fotografierte sie bereits bei ihrer Ankunft in Salzburg – dabei entstand das Foto mit dem Steirerhut, das mittlerweile weltberühmt in Österreich ist.

Sie fotografierten ja nur ein paar Jahre. Wie schafften Sie es, in der kurzen Zeit so viele Promis und Künstler – von Christian Ludwig Attersee bis zu Christo und Joseph Beuys – zu porträtieren?

Alles reine Zufälle! Ich ging eben zu den Pressekonferenzen am Vormittag, und von den anderen Fotografen erfuhr ich zum Beispiel, dass am Abend Curd Jürgens beim Mayer am Pfarrplatz sein wird. Und die Fotos hab’ ich dann verkauft – an Stern, Quick, Frau im Spiegel und Neue Illustrierte. Auf diese Weise lernte ich auch Catherine Deneuve kennen. Ich durfte sie im Bett ihres Hotelzimmers fotografieren.