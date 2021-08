Vedova und Nono: Der Tyrann, der Terror und die Toleranz

Doch auch das Jahr 2021 ist ein perfekter Zeitpunkt. Denn Luigi Nono beendete die Arbeit an der Partitur am 7. März 1961. Und die Uraufführung fand am 13. April am Teatro La Fenice statt. Sie war von einem Skandal überschattet. Denn Neo-Faschisten erregten sich über den flammenden Protest von Nono, der in der Mussolini-Diktatur als Partisanenkämpfer der kommunistischen Partei beigetreten war, gegen Intoleranz und Unterdrückung.

Den Auftrag zum Werk hatte Mario Labroca, Direktor der Biennale Venedig, gegeben. Für das Libretto verwendete Nono Texte von Angelo Maria Ripellino, Henri Alleg, Bertolt Brecht, Paul Éluard, Julius Fučík, Wladimir Majakowski und Jean-Paul Sartre.

Hinterhäuser spricht von einer Passionsgeschichte: Ein Gastarbeiter will in seine Heimat zurückkehren. In der Stadt gerät er zufällig in eine nicht genehmigte Friedensdemonstration, er wird von der Polizei verhaftet, gefoltert – und schließlich in ein Konzentrationslager verbracht.

Zusammen mit einem Algerier gelingt ihm die Flucht, doch nun wird er mit dem Wahnsinn des heutigen Lebens konfrontiert. Zusammen mit einer Frau kämpft er vergeblich für eine bessere Welt: Sie sterben qualvoll.