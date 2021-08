Franz Rehrl zog die Festspiele „mit genialem Griff aus dem Unglück“

Die Festspiele gewannen an Bedeutung, doch die Probleme wurden nicht kleiner: Der Bund wollte nichts beisteuern, die Weltwirtschaftskrise setzte ein, die Touristen blieben aus, der Antisemitismus nahm zu. Das NS-Hetzblatt „Der Eiserne Besen“ wetterte gegen die „degenerierte Rasse“ – und Rehrl konterte demonstrativ mit der Aufstellung einer Reinhardt-Büste.

1933 übernahm Hitler die Macht in Deutschland, aufgrund der 1000-Mark-Sperre konnten die Deutschen so gut wie nicht mehr nach Salzburg reisen. Und in Österreich verbot Kanzler Engelbert Dollfuß u. a. die NSDAP. Am Vorabend der Festspieleröffnung 1934, am 25. Juli, wurde der Ständestaat-Diktator von Nazis ermordet. Flugzeuge aus Bayern warfen über Salzburg Propagandazettel ab.

Aber nun, unter Dollfuß-Nachfolger Kurt Schuschnigg, waren die Festspiele nationale Angelegenheit – und weltoffenes Gegenmodell zu Bayreuth. Rehrl half Reinhardt, der enorme Schulden angehäuft hatte, er legte dem Bund ein Beteiligungsmodell vor (das 1950 im Festspielfondsgesetz mündete) und erfüllte den Wunsch von Arturo Toscanini: Holzmeister baute nochmals das Festspielhaus um. Die Sommer 1935 bis 1937 waren Triumphe.

Und dann, im März 1938, marschierte Hitler ein. Den Rest der Geschichte erzählt Kriechbaumer nur fragmentarisch: Rehrl wurde sogleich seines Amtes enthoben. Mitte Juli 1944 war er in das Attentat gegen Hitler involviert und wurde verhaftet. Im August 1945 kehrte der Diabetiker schwer gezeichnet nach Salzburg zurück. Eineinhalb Jahre später, am 23. Jänner 1947, starb er.