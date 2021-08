Das Museum der Wünsche: Neustart für den Kunstmarkt in Salzburg

„Der Kenner weiß, was es ist“, sagt Walter Moskat und zwinkert verschmitzt. Es ist leicht zu übersehen, das kleine Blumenbild, das da am Messestand des Vorarlberger Kunsthändlers zwischen antiken Uhren und gotischen Madonnen versteckt ist. Doch es ist kein x-beliebiges Sträußchen, sondern ein 1936 entstandenes Bild des Malers Rudolf Wacker. Sein zwischen Neuer Sachlichkeit und Surrealismus angesiedeltes Oeuvre ist in der heimischen Kunstgeschichte außergewöhnlich und am Markt rar – 90.000 € will Moskat für das Bild.