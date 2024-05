"Shardlake“, ein Detektiv im Auftrag von Henry VIII.

Gedreht wurde die Serie - zwischen der Bodenständigkeit von „Der Name der Rose“ und dem gelackten Sex von „Die Tudors“ angesiedelt - unter anderem auf der niederösterreichischen Burg Kreuzenstein. Die Hauptrolle spielt Arthur Hughes, er hat so wie der an Skoliose leidende Shardlake ein Handicap: Seine rechte Hand ist nicht richtig ausgebildet. Hughes steht für Diversität im Schauspiel in Großbritannien: Er war auch der erste körperlich beeinträchtigte Mann, der Richard III. für die Royal Shakespeare Company gespielt hat.