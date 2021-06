ServusTV-Kommentator Gröbl: Spielberg, das Quoten-Duell und die Glückseligkeit

Im steirischen Spielberg steht an diesem und am nächsten Wochenende der rot-weiß-rote Formel 1-Doppelpack an. Er bringt nicht nur das Duell von Red Bull gegen Mercedes und Max Verstappen gegen Lewis Hamilton – sondern am 4. Juli auch jenes von Herausforderer ServusTV mit Platzhirsch ORF. Aus der Poleposition startet an diesem Wochenende der Salzburger Privatsender.

„Glücklich die Fans, die in Österreich einen Grand Prix gratis sogar auf zwei Kanälen sehen können, während man großteils in Europa dafür bezahlen muss“, meint ServusTV-Kommentator Andi Gröbl. Aber „klar, es wird gerade das zweite Wochenende, wenn am Red Bull Ring endlich wieder ein volles Haus ist, eine Challenge. Da will kein Sender schlecht aussteigen. Aber es gibt kein böses Blut“, betont er. „Ich schätze die ORF-Kollegen, ich war ja einer von ihnen.“