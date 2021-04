ServusTV-Moderatorin Andrea Schlager: "Ich bin die Mittelsfrau"

Ist der Portugal-Grand Prix so etwas wie ihr zweiter Heim-Grand Prix? Sie haben ja länger hier gelebt

Portimão ist schon noch einige Kilometer weit entfernt von jener Kleinstadt bei Lissabon, wo ich mein Zuhause hatte. Das unterscheidet die Situation von meiner in Knittelfeld und Spielberg. Aber ja, Portugal war so etwas wie meine zweite Heimat. Ich bin übers Surfen dorthin gekommen und habe acht Jahre dort gelebt. Ich habe in der Zeit jedoch immer in bzw. für Österreich gearbeitet. Es war das ursprünglich so ein Sehnsuchtsort, bei dem ich mir gedacht habe, da möchte ich einmal leben - und hab das mit 28 umgesetzt. Da hat sich dann auch so etwas wie eine zweite Familie entwickelt, und es war mein absoluter Rückzugsort. Es ist ja bei mir in den ersten Jahren bei ServusTV so viel passiert: Ich habe zunächst Frühstücksfernsehen gemacht, dann kamen schon die Olympischen Spiele, die Fußball-WM in Brasilien und einiges mehr. Portugal war der Platz, wo ich alles, was da so auf mich hereingeprasselt ist, verarbeiten habe können. Ich bin da manchmal einfach bis zum Sonnenuntergang am Wasser gesessen und konnte für mich sein. Das waren ganz schöne, wichtige Jahre und das ist immer noch ein Daheim für mich.

Sie sind tatsächlich in der Nähe des Red Bull Rings aufgewachsen und haben bei Bernie Ecclestone gearbeitet?

Es ist beides richtig. Mein Elternhaus ist nur fünf Minuten vom Red Bull Ring entfernt. Deshalb hab ich sehr früh, mit 15, begonnen, für Christoph Ammann, der Ticketing und Security organisiert, zu arbeiten. Als ich 18 war, ist dann in einem Department im Ecclestone-Umfeld eine Assistentin ausgefallen. Weil ich schon damals einige Fremdsprachen gut gesprochen habe, hab ich den Job bekommen. Ich habe überhaupt sehr lang immer wieder in der Formel 1 Ferienjobs gehabt und mich zunächst dort viel besser ausgekannt als in der MotoGP. Mittlerweile weiß ich überall Bescheid (lacht). Die Erfahrungen damals mit der Formel 1 waren auch mit ein Grund, warum ich in den Sportjournalismus gegangen bin. Ich hab sogar noch vor dem Sportjournalismus-Studium ein ORF-Assessmentcenter gemacht, um in die Formel 1 zu kommen. Denn das war immer ein Ziel von mir. Davon wusste man auch bei ServusTV. Deshalb bin ich auch zum Zug gekommen, als wir mit Motorsport begonnen haben.

Es geht nun für ServusTV auch darum, ein eigenes Profil als Formel 1- Sender zu entwickeln. Es ist ja nun mal so, dass der „Junior-Partner“, also der ORF, der wesentlich erfahrenere ist, weil er seit Jahrzehnten berichtet. Dazu kommt als Konkurrent noch Sky, die sich auch nicht lumpen lassen und zeitweise auch noch RTL. Was macht Servus aus?

Wir sind bei ServusTV ein gut durchmischtes, tendenziell eher junges Team. Wir haben, was den Sport betrifft, inzwischen einen eigenen, sehr persönlichen Zugang entwickelt. Das hat auch die MotoGP in den vergangenen Jahren schon gezeigt - unser Fokus liegt auf den Sportlern, wir wollen zeigen, was sie ausmacht und die Storys dahinter bringen. Wir wollen also neben dem Sportlichen auch einen hohen Unterhaltungswert bieten. Es ist uns so bei der MotoGP gelungen, den absoluten Hardcore-Fan zu binden, der bei ServusTV seine Infos bekommt, aber auch jene heranzuholen, die zufällig bei Übertragungen vorbeizappen. Die Quote belegen das. Ich hoffe, dass uns das auch jetzt in der Formel 1 gelingen wird. Der Auftakt war schon mal nicht schlecht.