Serie "Hinter den Kulissen": Die Bühnenbildmacher der Bundestheater

Höfinger begann im Oktober 2020 als Nachfolgerin von Kirchberger – in einer turbulenten Zeit. Denn ab 2. November hatten die Theater aufgrund der Pandemie für ein halbes Jahr geschlossen zu sein. Es wurden daher weit weniger Leistungen von der „Art for Art“ benötigt als geplant. Aber im Gegenzug konnten Umbauarbeiten in Angriff genommen werden: Das Bühnenportal der Volksoper wurde technisch aufgerüstet, das Burgtheater erhielt eine neue Bestuhlung und eine Klimaanlage. Das Geschäftsjahr 2020/21 werde man daher, so Petra Höfinger erleichtert, mit einer schwarzen Null abschließen.