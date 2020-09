"Art for Art": Petra Höfinger folgt auf Kurzzeitchef Axel Spörl bei der "Art for Art"-Servicegesellschaft der Bundestheater. Das gab Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer am Dienstag bekannt.

Die Servicegesellschaft "Art for Art" umfasst unter anderem die Bühnenbild- und Kostümwerkstätten im Arsenal. Josef Kirchberger, der bisherige Geschäftsführer, geht in Pension.