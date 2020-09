"Axel Spörl erfindet Geschichten schneller als Thomas Brezina“

Der Kläger war dessen Chauffeur. Er hätte wohl auch Leibwächter sein können. A., 60 und braun gebrannt, hat die bestpolierte Glatze seit dem Tod von Heinz Werner Schimanko. Früher war er Fleischhauer, später hatte er ein Lokal, ging aber Pleite. Er versuchte sich als Fotograf und IT-Berater, dann wurde er Fahrer. Sechs Jahre lang kutschierte er die israelischen Botschafter in Wien. Dieser Umstand dürfte ihn für Spörl, der sich wiederholt mit der Kippa ablichten ließ, interessant gemacht haben.

Spörl war schon seit längerem Geschäftsführer bei GLS in Ansfelden. Weil sich sein Aufgabenspektrum erweitert hatte, erbat er 2016 vom zweiten Geschäftsführer, seinem Vorgesetzen S., die Erlaubnis, fallweise die Dienste eines Chauffeurs in Anspruch nehmen zu dürfen. Dies wurde ihm auch gestattet.

A. brachte Spörl mit dessen Dienstwagen in der Früh von Wien nach Ansfelden – und am Abend zurück. Doch nicht zweimal im Monat, sondern drei- bis viermal die Woche. Die Mitarbeiter hinterfragten das nicht weiter. Denn Spörl verwies auf die Genehmigung von S., der in den Niederlanden arbeitete. Und A. stellte regelmäßig seine Honorarnoten (300 Euro pro Tag).