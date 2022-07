Die bereits in "Jesu Hochzeit" vertretene Idee der Einheit von Leben und Tod manifestierte sich in weiterer Folge in Ingrischs esoterischen, sehr persönlichen Texten der 80er-Jahre, dem Bestseller "Reiseführer ins Jenseits" (1980), dem "Nächtebuch" (1986) und vor allem dem "Donnerstagebuch" (1988), das ihr, so erklärte sie, vom 1986 verstorbenen Wiener Stadtrat Jörg Mauthe "aus dem Jenseits diktiert worden" sei. Wegen der namentlichen Nennung Mauthes auf dem Cover des Buches reichte der Sohn des Stadtrats Klage ein.

1990 wurde im Wiener Ronacher von Einems und Ingrischs Kinderoper "Tulifant" uraufgeführt, und 1998 hob die Wiener Kammeroper das letzte gemeinsame Bühnenwerk, "Luzifers Lächeln", aus der Taufe. Dass man auch über dem Sterben nicht den Humor verlieren muss, postulierte Ingrisch, die auch Lyrik, Fernseh- und Hörspiele verfasst hat, in "Der Himmel ist lustig". Verscherzt, zumindest mit einer Reihe etablierter Wissenschafter, hat sie es sich allerdings mit dem wissenschaftlichen Anspruch ihrer 2004 erschienenen "Physik des Jenseits".