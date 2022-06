Todkranke BBC-Podcasterin Deborah James mit 40 Jahren gestorben

Ihr Schicksal bewegte Millionen: BBC-Moderatorin Deborah James dokumentierte ihren jahrelangen Kampf gegen Krebs, nachdem bei der zweifachen Mutter 2016 Darmkrebs diagnostiziert worden war. Die Krebsbehandlung wurde nach zahlreichen Operationen und Chemotherapien schließlich eingestellt. Nun ist James im Alter von nur 40 Jahren gestorben. Sie ist friedlich eingeschlafen.

Familie und Fans nehmen Abschied

"Wir sind zutiefst betrübt, den Tod von Deborah James bekannt zu geben; die erstaunlichste Ehefrau, Tochter, Schwester, Mama", ist in einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account zu lesen.

"Deborah teilte ihre Erfahrungen mit der Welt, um das Bewusstsein zu schärfen, Barrieren abzubauen, Tabus infrage zu stellen und das Gespräch über Krebs zu verändern", heißt es über das Engagement der BBC-Podcasterin in der Bildunterschrift zu einem Foto, auf dem James in einem glücklichen Moment zu sehen ist. "Selbst in ihren herausforderndsten Momenten war ihre Entschlossenheit [...] inspirierend."