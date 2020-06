Ein Melancholiker mit Humor und Seele

1978 wurde Hackl Ensemblemitglied des Burgtheaters. Hier avancierte er zum Publikumsliebling und war u. a. als Demetrius in Shakespeares "Sommernachtstraum", als Karl Moor in Schillers "Die Räuber", als Alfred in Horvaths "Geschichten aus dem Wienerwald", als Molnars "Liliom" und Osbornes "Entertainer" zu sehen.

Er galt als Spezialist für weltmüde Melancholiker, für elegante und schlüpfrige Frauenhelden, für den Strizzi mit Seele. Bei den Salzburger Festspielen spielte er die Titelrolle in "Der Schwierige" (1991) oder den Doktor von Aigner in Schnitzlers "Das weite Land" (2012). Musicalerfolge feierte Hackl u. a. als Partner von Frank Hoffmann im "Käfig voller Narren" sowie als "Mann von La Mancha" an der Volksoper.

Unvergessen auch seine Auftritte in der Eigenbrötler-Komödie " Sonny Boys" gemeinsam mit Heinz Marecek.

2012 bekam Hackl den Nestroy-Preis für sein Lebenswerk. Aufgegeben hat er sich nie. Aber ohne Humor und Selbstironie hätte er es nicht gepackt. Die Krankheit habe ihn verändert, sagte er, der sich einen "Zyniker mit Humor" nannte: "Plötzlich ist das Leben so endlich. Ich bin lockerer geworden, weil mir vieles wurscht ist."

Seine Lieblingsbeschäftigung war zuletzt urwienerisch: "Ich häng herum und bin mieselsüchtig."