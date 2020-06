Nestroy-Preis an Hackl und Kehlmann

Erfreulich ist, dass nach Jahren wieder zwei heimische Arbeiten als Beste Deutschsprachige Aufführung in Betracht gezogen werden: Elfriede Jelineks "Winterreise", inszeniert von Stefan Bachmann am Akademietheater, und "Prinz Friedrich von Homburg", in Szene gesetzt von Andrea Breth bei den Salzburger Festspielen in Koproduktion mit der Burg. Dritter im Bunde ist Fassbinders "Satansbraten", inszeniert von Stefan Pucher an den Münchner Kammerspielen.

Moderator der Nestroy-Gala wird Volksopernchef Robert Meyer. Er hofft auf Heiterkeit. Und will endlich einen Preis für Musiktheater.