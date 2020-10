Sammlung Jablonka in der Albertina: Organtransplantation auf Probe

Info: Die gesammelten Sammlungen der Albertina

Rund 420 Objekte umfasst die Leihgabe, die Rafael Jablonka der Albertina überantwortete – mehr als 200 davon, Fotografien des Japaners Nobuyoshi Araki, sind nicht Teil der aktuellen Schau. Werke der Jablonka-Sammlung sollen in naher Zukunft auch in einer Schau über die Kunst der 1980er Jahre in der „Albertina Modern“ sowie in einer Ausstellung mit Arbeitstitel „How Real Is Real“ zu sehen sein.

Albertina-Chef Klaus Albrecht Schröder betont die Wichtigkeit solcher Dauerleihgaben, um in Zeiten des coronabedingt eingeschränkten Leihverkehrs Ausstellungen zusammenzustellen zu können. Die Strategie, die Museumsbestände offensiv durch Privatsammlungen zu erweitern, verfolgt Schröder aber seit jeher – zunächst durch die Aufnahme der Sammlung Batliner im Jahr 2007, die mit dem Titel „Monet bis Picasso“ die Albertina-Schausammlung bildet.

Die größte – und auch umstrittenste – Sammlungserweiterung gelang der Albertina mit der Übernahme der Sammlung Essl mit mehr als 5000 Werken im Jahr 2017 (der im Eigentum der Familie Essl stehende Teil wurde später dem Museum geschenkt, der Hans-Peter Haselsteiner gehörende Teil bleibt bis 2044 Dauerleihgabe). Zuletzt übernahm das Museum u. a. noch die Sammlung des Ehepaars Dagmar & Manfred Chobot mit Werken österreichischer Gegenwartskunst.