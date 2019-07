Albertina erhält Sammlung Jablonka: Schröder "sofort interessiert"

Der Albertina-Zuwachs ist keine Schenkung: Die Werke seien in eine Stiftung eingebracht worden – die „ Rafael und Teresa Jablonka Stiftung“ –, und diese Stiftung soll nun in der Albertina verankert werden, sagt Schröder.

Was das heißt? „Eine Stiftung gehört sich selber“ und auch nicht dem Stifter. Die Stiftung garantiere, dass die Sammlung „unteilbar und unveräußerlich“ ist. „Würden uns die Werke selbst geschenkt, hätten wir Kapitalertragssteuer von 27,5 Prozent zu zahlen“, sagt Schröder. Zeitliche Begrenzung der Verankerung in der Albertina gebe es keine, diese ist an den Ort Albertina gebunden.