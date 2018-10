Nun doch: Essl schenkt dem Staat seine Sammlung

Die Causa ist keine fünf Jahre alt – und beschäftigt bereits den dritten Kulturminister: Im April 2014 gab Josef Ostermayer ( SPÖ) bekannt, dass die Republik kein Interesse am Erwerb der Sammlung Essl habe, die der Unternehmer Karlheinz Essl vor dem Zugriff der Baumax-Gläubiger retten wollte. Damals stand die Summe von 86 Millionen Euro im Raum.

Am 17. Februar 2017 verkündete Ostermayers Nachfolger, der nunmehrige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda, dass die Sammlung Essl „für Österreich“ gerettet sei. Denn diese würde „mit dem heutigen Tag“ offiziell an die Albertina als Dauerleihgabe bis zum Jahr 2044 übergeben. Das Konvolut umfasse 3200 Werke von österreichischen Künstlern wie Valie Export, Maria Lassnig oder Arnulf Rainer und 1700 Arbeiten von internationalen Stars wie Cindy Sherman oder Georg Baselitz.

Doch Drozdas Euphorie („Win-win-Situation für alle“) steckte nicht alle an. Denn der Deal sah vor, dass die öffentliche Hand alljährlich 1,1 Millionen Euro, insgesamt also etwa 30 Millionen, in die Erhaltung der Sammlung investiert. Aus der „Sternstunde in der Geschichte der Albertina“, so der ebenfalls euphorisierte Direktor Klaus Albrecht Schröder, wurden alsbald bange Monate. Denn Drozda hatte keine gesetzliche Vorsorge getroffen. Und Gernot Blümel, seit Jänner 2018 Kulturminister ( ÖVP), sah sich außerstande, die leere Versprechung zu erfüllen. Zumal der Rechnungshof, wie man hört, die Modalitäten und das Investment ohne Eigentumserwerb bemäkelte.