Salzburg, die Festspielstadt der Frauen

Bei ihren Recherchen in Hospizen haben die Schauspielerin Ursina Lardi und der Regisseur Milo Rau – beide stammen aus der Schweiz – eine Frau kennengelernt, die an Krebs erkrankt war und nicht mehr therapiert werden kann. Eine der zentralen Fragen in den Gesprächen, auf Video aufgezeichnet, war: Wie muss man leben, damit man am Ende sagen kann, dass es sich gelohnt habe?