Peter Handkes neues Stück: "Ein gewaltiger Menschenkindjammer"

„Zdeněk Adamec“ ist ein typisches Handke-Stück. Es erinnert an „Das Spiel vom Fragen“ oder auch an „Die Stunde da wir nichts voneinander wußten“ – etwa in der Beschreibung der „weiträumigen“ Szenerie, „dicht bevölkert mit Feierabendleuten“. Es herrscht ein „Kommen und Gehen, hin und her, kreuz und quer“.

Handke lässt vieles offen, darunter den Schauplatz: Er bietet „ein ehemaliges Klosterrefektorium in der spanischen Provinz Ávila“ oder, was näher liegt, den Festsaal von Humpolec in Böhmen an. Denn aus diesem Ort stammt Zdeněk Adamec. Und als hätte er die Maßnahmen gegen die Epidemie vorhergesehen, stehen „wir alle, so oder so, im Abstand zueinander, einzeln, ein jeder für sich“.