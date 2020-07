Handkes Ehefrau Sophie Semin: „Peter hat mich erkannt“

Und zwar in der Doku „Yamamoto – Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten“ von Wim Wenders. „Ich dachte mir: Das ist nicht möglich! Denn ich tauche nur einen Moment auf.“ Am Ende – in einem Gruppenbild. „Aber Peter hat mich erkannt.“ Sophie Semin lacht auf. „Jetzt erzähle ich zu viel! Ich muss weg!“ Doch sie bleibt sitzen – und erzählt weiter: „Es war die Zeit der großen Defilees der Haute Couture. Ich lud Peter zu der Schau von Yohji Yamamoto am nächsten Tag ein. Und er kam tatsächlich.“

Handke, der im Sommer 1990 ein Haus in Chaville bei Paris erwarb, und sie wurden ein Paar: „Ich hatte ein schönes Angebot von Yves Saint Laurent. Aber ich wollte nicht länger in einem Büro arbeiten. Ich wusste, es gibt etwas anderes für mich. Zwei Jahre habe ich jedoch nichts gemacht. Nur ein Kind, Léocadie.“ Sophie Semin zwinkert. Eine Tochter zur Welt zur bringen, das ist ja nicht Nichts! „Und dann bat mich Peter, in seinem Film ,Die Abwesenheit‘ mitzuspielen – als Amateurin. Ich konnte mir zwar nicht vorstellen, mit Jeanne Moreau und Bruno Ganz zu spielen, aber ich sagte, ich würde es versuchen, wenn ich mich darauf vorbereiten könnte. Doch Peter wollte das nicht. Und so kam es, dass ich am ersten Tag der Dreharbeiten das erste Mal vor einer Kamera stand.“

Der Film, der zum Teil in Handkes Haus gedreht wurde, hatte seine Premiere im September 1992 bei den Filmfestspielen von Venedig. „Da habe ich mich zum ersten Mal auf einer Leinwand gesehen. Ich war nicht zufrieden mit meiner Leistung.“ Der Film war kein großer Erfolg – und sollte Handkes letzte Arbeit fürs Kino bleiben. „Aber die Dreharbeiten waren eine so schöne Zeit! Und ich hatte zum ersten Mal etwas nur für mich gemacht.“ Semin überlegte zwar, als Rechtsanwältin zu arbeiten: „Aber es hatte sich ein neues Gefühl in mir entwickelt. Und es verschwand nicht.“ Daher absolvierte sie von 1993 bis 1995 eine Schauspielausbildung in Paris. Ihr erstes Stück war „Nur eine Scheibe Brot“ von Rainer Werner Fassbinder im Théâtre de la Bastille.