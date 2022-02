Rudolf Buchbinder: Ein verspätetes Happy Birthday

Doch bei Buchbinder geht Beethoven in die Zukunft. Was für hinreißende Läufe, welch großartige Kadenzen, was für schön eingebaute Nuancen, welch herrliche virtuose Zwischentöne! Da singt jedes Largo himmlisch aus, da ist den Allegro-Passagen jede Dramatik unmittelbar erfahrbar. Buchbinder spielt Beethoven nicht, er lebt ihn.

Konzertmeister Rainer Honeck und die Damen und Herren am Podium spielten so, wie die Wiener klingen sollten und das auch meistens einlösen: Grandios!

Glückliche Verbündete

Denn Buchbinder ist der Spezialist für diesen Komponisten. Und die Wiener sind seine glücklichen Verbündeten. Denn auch nach seinem 274. Auftritt im Musikverein hört und spürt man diese Neugierde auf Neues, kann man die Universalgültigkeit Beethovens erleben. Die Wiener Philharmoniker sind dafür auch aufgrund ihrer Begeisterung bestens geeignet. Routine? Fehlanzeige! In dieser Kombination klingt jeder Beethoven wie eine Aufführung. Ein Festival wie Wien Modern wäre für so eine Symbiose wohl extrem dankbar.

Zwischen den Beethoven-Konzerten gab es noch Wolfgang Amadeus Mozarts „Quintett für Klavier. Oboe, Klarinette, Horn und Fagott“ in Es-Dur (KV 452), bei dem sich auch Sebastian Breit an der Oboe, Gregor Hinterreiter an der Klarinette, Sophie Dervaux am Fagott sowie Ronald Janezic am Horn auszeichnen konnten. Im Zentrum stand aber der Jubilar und mit ihm Ludwig van Beethoven.