Pianist Rudolf Buchbinder: Impfgegner sind "unfassbar rücksichtslos“

Denn, so der Jubilar weiter: „Es wird schwer genug werden, das Publikum wieder in die Häuser zurückzuholen. Ich habe knapp vor dem Lockdown ein Konzert in Düsseldorf gegeben und bin am nächsten Tag spazieren gegangen, als mich eine Frau angesprochen hat. Sie meinte: ,Herr Buchbinder, ich hatte für gestern Karten, aber ich hatte Angst, ins Konzert zu gehen. Da habe ich mir lieber eine ihrer CD’s aufgelegt und diese dann die ganze Nacht gehört.’ Das wird für uns alle noch eine große Herausforderung, den Menschen diese Ängste zu nehmen und sie wieder zu Live-Erlebnissen im Konzert zu ermutigen.“

Doch wann und wo ist der Künstler selbst wieder live zu erleben? „Das steht ein bisschen in den Sternen. Im Dezember sind Konzerte in München mit Valery Gergiev und den Münchner Philharmonikern geplant, dann in Paris und Aix-en-Provence mit dem Orchestre philharmonique de Radio France und Dirigent Mikko Franck, danach in Moskau und St. Petersburg – was davon stattfinden kann, werden wir sehen. Worauf ich aber wirklich hoffe, das ist mein Recital am 10. Jänner 2022 im Wiener Musikverein mit Werken von Brahms, Schubert und Beethoven. Dazwischen bereite ich neue CD-Projekte vor.“

Außerdem steht das Musikfestival Grafenegg quasi vor der Tür. Buchbinder: „Wir haben das gesamte Programm für 2022 ja schon präsentiert. Aber ich denke, dass wir wie schon heuer extrem flexibel sein müssen.“