Buchbinder-Geburtstagskonzerte im Musikverein erneut verschoben

Am 1. Dezember feierte Pianist Rudolf Buchbinder seinen 75. Geburtstag - das an diesem Tag geplante Geburtstagkonzert an der Seite der Wiener Philharmoniker im Goldenen Saal des Musikvereins entfiel aus Pandemiegründen jedoch. Und auch aus den beiden Ersatzterminen am heutigen Montag und morgigen Dienstag (17. und 18. Jänner) wird vorerst nichts: Aufgrund einer Erkrankung Buchbinders müssen die Konzerte auf 5. und 6. Februar geschoben werden, teilte der Musikverein mit.