André Heller wird 75: „Lorbeerblätter gehör’n in die Supp’n!“

Ist dieses Konzert daher auch so etwas wie ein Vermächtnis?

Ja, zumindest von einer Facette meiner Möglichkeiten. Übrigens: Als jüngst der weise Sepp Forcher starb, wurde zu seinem Andenken mein mit ihm gedrehter „Menschenkinder“-Film gesendet. Von dieser Serie gibt es mittlerweile 46 Folgen, und ich sage allen, die sich mit mir aufs Erzählen ihres Lebens einlassen: „Achtung, das Ergebnis holt man sicherlich knapp nach eurem Tod aus dem Archiv, und es wird Zeugnis für eure Gedanken und Taten geben.“ Ich vermute, meinem Hauskonzert wird dieses Nachrufschicksal auch nicht erspart bleiben.

Das war der Ansporn, sich besonders ins Zeug zu legen?

Wenn einem Menschen das Kostbarste zur Verfügung stellen, was sie außer ihrer Gesundheit haben, nämlich ihre Zeit und Aufmerksamkeit, dann sollte man nicht nonchalant damit umgehen.

Wird es Rotifer nochmals schaffen, Sie zu einer Platte zu überreden?

Ich brauche andere Erfahrungen dringender. Derzeit stehen einige Garten- und Bauprojekte in Europa und Afrika im Mittelpunkt, und in den USA fordert mich eine sehr seltsame Verwirklichung heraus, von der ich Ihnen allerdings erst in der Jahresmitte erzählen darf. Also: Auf zu neuen Ufern, hinaus auf die Meere und, wenn es sein soll, auch in die Stürme des Unbekannten!

Daher haben Sie jetzt Ihr erstes Kinderbuch geschrieben.

Ja, aber „Tullios Geburtstag“ ist nicht nur für Kinder gedacht, sondern ein kleines Trostangebot für alle in diesen fordernden Zeiten. Eine Gemeinschaftsarbeit mit Maité Kalita, der hochbegabten Mutter meiner Enkel und ihrer Malerfreundin Esther Martens. Die Illustrationen der beiden sind ein Bilderrausch.