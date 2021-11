Opernweltstar singt Liebeslieder: Wie André Heller Camilla Nylund inspirierte

Die Idee kam von André Heller: Er hatte die Nylund als umjubelte Marschallin in seiner „Rosenkavalier“-Inszenierung an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin näher kennengelernt:

„Ich habe mir gedacht, die ist so begabt, die hat alles: eine begnadete Stimme, eine große Schönheit und Wirkungsmacht als Bühnenpersönlichkeit und eine große Weisheit, dass jede Aufgabe sich ihren eigenen Ton und ihre eigene Lösung verdient.“

Schon bei einem Hauskonzert wagte Nyland sich an andere Genres, etwa Chansons wie Jacques Brels „Ne me quitte pas“ und Musicalnummern wie „Send in the Clowns“ aus Stephen Sondheims „A Little Night Music“. „Heller hat mich überzeugt“, sagt Nylund, „dass ich nicht nein sagen konnte. Ich glaube, er hatte ein Gespür dafür, was so in mir herumschlummert. Was ich bei meiner täglichen Arbeit auf der Opernbühne nicht zeigen kann.“