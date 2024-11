J.K. Rowling: Transphobe Aussagen bedrohen "Harry Potter"-Serie

Wer das Zauber-Trio Harry, Ron und Hermine diesmal darstellen wird (Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson sind freilich bereits zu alt für die Rollen), steht noch nicht fest. Jedoch sorgte nun ein offizielles Statement der Filmproduktionsfirma Warner Bros , die für das "Potter"-Franchise verantwortet, für Aufregung unter Fans. Mehr noch: Es könnte die gesamte Serie in Gefahr bringen.

Die Verfilmungen der "Harry Potter"-Romane gehören zu den erfolgreichsten Film-Franchises aller Zeiten und sind bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt. Nicht überraschend, dass Hollywood die magische Cashcow noch weiter melken möchte: Schon länger ist bekannt, dass eine "Harry Potter"-Serie kommen wird, die Vorbereitungen dafür sind schon in höchstem Gange. Angeblich soll der erste Teil der Serie im Jahr 2026 bei dem Streamingdienst Max zu sehen sein.

HBO wählte also nicht nur deutliche Worte dafür, dass Rowling definitiv an der Serie mitarbeiten werde, sondern ließ auch eine Abgrenzung zu Rowlings Aussagen vermissen.

Ganz anders aber Warner Bros. Im kürzlich veröffentlichten Statement des Senders HBO, welcher zur Warner Bros gehört, zur geplanten Serie heißt es (via Variety ):

J.K. Rowling, Autorin der "Potter"-Romane und auch maßgeblich an den Filmen und der Serie beteiligt, sorgte in den vergangenen Jahren regelmäßig mit transphoben Aussagen für Aufregung. Mittlerweile haben sich zahlreiche Schauspieler der Filme, darunter Radcliffe und Watson, von der 59-Jährigen distanziert.

Fans drohen, die Serie zu boykottieren

"Harry Potter"-Fans steigen nun auf die Barrikaden. In einem "Reddit"-Forum bringen sie ihre Enttäuschung, ihre Frustration, aber auch ihre Überraschung zum Ausdruck.

"Stimmt, aber wir haben das Recht, sie dafür zur Rede zu stellen, dass sie andere entmenschlicht und generell ein unangenehmer Mensch ist. Das gilt in beide Richtungen, HBO, egal was euer Profit sagt", kritisiert ein User beispielsweise. Ein anderer schreibt: "Niemand sagt, dass sie sich nicht online blamieren darf und doch sind wir hier. Wenn sie Leute online schikanieren und Fehlinformationen verbreiten will, ist das ihre Sache, aber wir dürfen sie auch darauf hinweisen. Freie Meinungsäußerung, wie HBO sagt."

Mehrere User überlegen laut, der Serie nun den Rücken zu kehren oder ihr Abo für das HBO-Streamingportal Max zu kündigen. "Natürlich hat sie das Recht dazu, aber sie muss auch die Konsequenzen tragen" oder "Ich denke, ich werde mein Abonnement genau an dem Tag kündigen, an dem die Show herauskommt, um ein Zeichen zu setzen. Können wir das alle so timen?" ist unter anderem zu lesen.