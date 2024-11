"Beatles '64": Wie vier Pilzköpfe aus Liverpool die USA eroberten

Am 7. Februar 1964 war es in New York eisig kalt. Das zeigen die Bilder, die Regisseur David Tedeschian im Auftrag von Martin Scorsese, der als Produzent fungiert, an den Anfang seiner Doku „Beatles ’64“ stellt (abrufbar auf Disney+). In dieser Kälte warteten schon Tausende Fans, um den vier hübschen Bubis mit den lustigen Frisuren aus Liverpool dabei zuzusehen, wie sie winkend aus dem Flugzeug steigen. Sie sind nach New York gekommen, um zwei Konzerte zu spielen, Interviews zu geben, in der berühmten "Ed Sullivan Show" aufzutreten – und ein depressives Land aufzuheitern. Denn zu dieser Zeit war die Stimmung in den USA im Keller – das Land befand sich nach dem Attentat auf John F. Kennedy (22. 11. 1963) in Schockstarre. Da kamen die Beatles mit ihren poppigen Melodien, ihrer guten Laune, ihrem frechen Grinsen gerade recht. Oder wie es der Schriftsteller Joe Queenen in der Doku auf den Punkt bringt: „Es war so, als würde jemand das Licht aufdrehen. Sie kamen aus dem Nirgendwo, aus Liverpool. Kaum jemand in den USA wusste, wo das genau ist.“