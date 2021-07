Paul McCartney porträtiert von Harry Benson

Rare Einblicke

Es mag schon sein, dass der Ex-Beatle perfekt sein Image pflegt, aber Bensons Kamera scheint tief unter die Oberfläche zu blicken. "Meine Lieblingsporträts von Paul aus der Beatles-Zeit sind die im Zug aus 'A Hard Day's Night'. Sie zeigen einen in sich gekehrten Paul, private Momente abseits der Beatlemania", sagte Harry Benson Reuel Golden, dem Herausgeber des Buches. Rare Einblicke geben Fotos von Paul und John Lennon in Eintracht am Klavier in einem Pariser Hotel beim Komponieren. Da mag so mancher Beatles-Fan melancholisch werden.

Harry Benson besuchte den Popstar auch mehrmals zu Hause und konnte dort den Familienmenschen McCartney kennenlernen - und in fantastischen Bildern festhalten. Als ein Highlight in "Paul" (ab 25. Juni im Handel) darf eine Fotostrecke gewertet werden, die Anfang der 90er in Südengland in der Nähe von McCartneys Farm entstand. Die Einigkeit und positive Energie zwischen Paul und seiner Frau Linda ist geradezu spürbar.