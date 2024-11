Lang ist es her – und es erscheint uns trotzdem so, als ob es erst gestern gewesen wäre: 1997 erschien "Harry Potter und der Stein der Weisen", ein Roman der britischen Autorin J. K. Rowling , der aufgrund seiner detaillierten magischen Welt – eine faszinierende und auch gesellschaftskritische Allegorie zum modernen Großbritannien – der liebenswerten Figuren und der einfachen, aber trotzdem vielschichtigen Sprache schnell Aufmerksamkeit bei jungen und erwachsenen Lesern fand.

Ohne diese Tragödie hätte Harry Potter vielleicht trotzdem das Licht der Welt erblickt, seine Welt wäre aber womöglich ganz anders ausgefallen – und auch der Erfolg hätte sich eventuell nicht in dem bekannten Ausmaß eingestellt. "Die Bücher sind so, wie sie sind, weil sie gestorben ist. Weil ich sie geliebt habe und sie gestorben ist", betonte Rowling im Interview.

"Wenn meine Mutter nicht gestorben wäre, dann gäbe es Harry Potter nicht", erzählte Rowling in einem Interview mit der amerikanischen Talk-Legende Oprah Winfrey . Als sie den ersten Roman zaghaft zu schreiben beginn, war ihre Mutter bereits an Multipler Sklerose erkrankt. Ein halbes Jahr später ist sie gestorben – und obwohl für Rowling damals eine Welt zusammenbrach, entschloss sie sich während dieser schwierigen Zeit am Buch weiterzuschreiben und es schließlich auch zu vollenden. Schreiben war ihre Art, mit dem Verlust und der Trauer umzugehen.

Düstere Einflüsse auf die "Potter"-Welt

Wie aber genau hat der Tod von Rowling Mutter das "Harry Potter"-Universum beeinflusst? Beispielsweise muss der Zauberlehrling ohne Eltern aufwachsen, diese kamen bei einem Angriff seines Erzfeindes Lord Voldemort ums Leben. Und auch die Dementoren, zutiefst düstere magische Wesen, die ihren Opfern jegliche positive Empfindungen aussaugen, sind als pointierte Metapher für Depressionen zu sehen. "Sie brüten an den dunkelsten, schmutzigsten Orten. Sie schaffen Zerfall und Verzweiflung", heißt es im dritten Buch "Harry Potter und der Gefangene von Askaban".

An Depressionen litt Rowling nämlich, nachdem ihre Mutter verstarb. "Es ist so schwierig, es jemandem zu beschreiben, der sie noch nie erlebt hat, denn es ist ja keine Traurigkeit", so die heute 59-Jährige. "Ich kenne Traurigkeit. Traurigkeit bedeutet, zu weinen und zu fühlen. Aber es ist diese kalte Abwesenheit von Gefühlen – dieses wirklich ausgehöhlte Gefühl. Das ist es, was Dementoren sind."