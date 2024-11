Leonardo DiCaprio: Vorwurf der kulturellen Respektlosigkeit

Aktuell wird dem "The Revenant"-Star vorgeworfen, sich respektlos gegenüber der Kultur in Fidschi verhalten zu haben.

DiCaprio ignoriert Begrüßungszeremonie

DiCaprio befand sich in den vergangenen Tagen in Fiji und wurde von einem Hotelgast dabei gefilmt, wie er sein Hotel in Nadi verließ – mit Kappe, Sonnenbrille, Rucksack und gänzlich in Schwarz gekleidet. Es erweckt den Anschein, als ob der Hollywood-Star nicht wollte, dass man ihn erkennt. Verständlich, immerhin hat der "Titanic"-Star auf der ganzen Welt massenweise Fans.

Um diese Beliebtheit auch zu zeigen und sich dafür zu bedanken, dass der Schauspieler sich für ihr Hotel entschied, führte das Hotelpersonal im Foyer ein fröhliches Ständchen auf. Dabei handelte es sich um eine traditionelle Willkommenszeremonie in Fidschi.

Doch statt sich gebührend dafür zu bedanken und einige Worte an das Personal und seine Fans zu richten, ignorierte DiCaprio die Zeremonie und marschierte schnurstracks aus dem Hotel, wo bereits ein Auto auf ihn wartete. Mehr noch: DiCaprio telefonierte (angeblich war das Telefonat sogar nur vorgetäuscht), richtete seinen Blick starr auf den Boden und ignorierte völlig die zuvorkommende Geste des Personals.