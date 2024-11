"Ich bin sehr arm aufgewachsen", erzählte Leonardo DiCaprio im Jänner 2014 der Los Angeles Times. Inzwischen zählt er längst zu den größten Hollywoodstars. Am 11. November feiert er seinen 50. Geburtstag - laut dem US-People-Magazin schmiss er am Wochenende eine Party für Freunde und Familie.

Dem US-People-Magazin zufolge fand das exklusive Fest am Samstag in DiCaprios Anwesen in Los Angeles statt. Namentlich nicht genannte Quellen verrieten, dass sich unter den prominenten Gästen etwa Brad Pitt, Tobey Maguire, Robin Thicke, Jamie Foxx, Paris Hilton, Cara Delevingne und Chris Rock befanden. Auch seine Eltern George DiCaprio und Irmelin Indenbirken haben demnach mit DiCaprio angestoßen. Laut People gab es Karottenkuchen.

Seine Romanzen hält der unverheiratete DiCaprio gewöhnlich unter Verschluss. Zu seinen Ex-Freundinnen zählen das brasilianische Model Gisele Bündchen und deren israelische Kollegin Bar Refaeli . Auch mit dem deutschen Model Toni Garrn wurde er schon Seite an Seite gesehen. DiCaprio ist inzwischen auch bekannt für sein Beziehungsmuster: Mehrere seiner Partnerschaften beendete der 50-Jährige rund um den 25. Geburtstag seiner jeweiligen Freundin. Seine derzeitige Partnerin, das italienische Model Vittoria Ceretti (26), lernte er 2023 beim Filmfestival in Cannes kennen, wie US-Medien berichteten.

DiCaprio habe "zunächst ein Abendessen mit der Familie und Freunden" genossen, "und danach gab es die große Party", zitiert People seine Quelle. Der Oscar-Preisträger sei in einer geselligen Stimmung gewesen: "Er war unglaublich glücklich und umarmte alle seine Gäste. Leo war den ganzen Abend in Hochstimmung." Brad Pitt habe sich dem Anschein nach ebenfalls bestens amüsiert: "Er war sehr gut gelaunt, war super sozial und begrüßte jeden", so der Insider über Pitt, der mit seiner Freundin Ines de Ramon am Fest teilgenommen habe. "Viele von Leos alten Schulfreunden waren da, sowie eine Menge Produzenten und Regisseure."

Karrierebeginn

DiCaprio war gerade mal 19 Jahre alt, als er gleich mit zwei Filmen in Hollywood seinen Einstand gab. Robert De Niro hatte den Teenager als Co-Star aus einer Gruppe junger Anwärter für das Familiendrama "This Boy's Life" (1993) ausgewählt. Der schwedische Regisseur Lasse Hallström gab dem Neuling dann in "Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa" die Rolle des jüngeren, behinderten Bruders, um den sich der ältere Bruder (Johnny Depp) kümmern muss. Auf Anhieb holte DiCaprio damit seine erste Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller.

Doch es war die Rolle des mittellosen, verliebten Jack Dawson auf der untergehenden "Titanic", die den Schauspieler 1997 mit 23 Jahren plötzlich zum Star machte. Regisseur James Camerons Schiffsdrama schrieb Kinogeschichte. Elf Oscars gab es für "Titanic", und mit einem Einspielergebnis von über 2,2 Milliarden US-Dollar ist er weiter einer der wirtschaftlich erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Das ikonische Bild des jungen Paares Rose (Kate Winslet) und Jack (DiCaprio) mit ausgestreckten Armen am Bug des Schiffes ist unvergesslich. Den langersehnten Oscar gab es schließlich 2016 für "The Revenant – Der Rückkehrer".

Verlust des Privatlebens

Seitdem steht DiCaprio ungewollt im Rampenlicht. Interviews gibt er selten. Ungewöhnlich gesprächig zeigte er sich ausnahmsweise im vorigen Jänner in der britischen Zeitung The Guardian, als er mit Co-Star Lily Gladstone für Martin Scorseses Film "Killers of The Flower Moon" Werbung machte. Ob ihn das Medieninteresse an seiner Person stören würde? Der "vollständige Verlust" seines Privatlebens sei eines der Nebenprodukte seiner Schauspielkarriere, sagt DiCaprio. Aber er habe sich schon von klein auf zum Schauspieler berufen gefühlt. Das fühle sich seither wie ein Lottogewinn an. Er wolle sich überhaupt nicht beschweren, man müsse das einfach akzeptieren und sich daran gewöhnen. Die Paparazzi sind ihm ständig auf den Fersen, vor allem wenn es eine Frau an seiner Seite gibt.