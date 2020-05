Schamoni "interessieren keine gelungenen Lebensentwürfe"

Das muss der Leser beurteilen. Ich kann aber sagen, dass ich mir zumindest jede Form von Witz gespart habe. Mal nicht nach Pointen suchen zu müssen, hat mir Freude bereitet.

Warum ging sich nicht mal ein Happy End aus?

Weil es nicht gepasst hätte. Warum muss eigentlich immer alles gut ausgehen? Tut es doch im Leben auch nicht. Nichts geht gut aus, alles geht schlecht aus, immer. Aber in diesem Fall ist es – meiner Ansicht nach – ein traurig schönes und schön trauriges Ende. Am meisten würde ich mich freuen, wenn die Leser danach eine Träne auf ihrer Wange haben.

Glauben Sie an Vorbestimmung?

Nein, ich glaube nicht an Schicksal, aber ich glaube an die Macht der Startbedingungen: So wie du aufwächst, so wie man zu dir ist, so wird dein Leben später auch sein. Du bist aus deinen Bedingungen gemacht.

„Jung und nutzlos, das ergibt einen gewissen Sinn. Wenn man älter wird, muss man sich für eine Position entscheiden in der Welt der Normalen“, schreiben Sie. Für welche Position haben Sie sich entschieden?

Ich bin und bleibe der Beobachter. Vieles von dem, was die Menschen machen, verstehe ich nicht – es ist grotesk, aber witzig und für mich unerklärlich. Vor diesen Irrtümern stehe ich staunend. Und über dieses Staunen schreibe ich dann.

Ist das Leben eine Ansammlung an Zufällen?

Das vermeintliche Chaos in dem wir leben ist ein Ablauf von geordneten Strukturen und Bewegungen, die so mannigfaltig und unübersichtlich sind, das wir sie als chaotisch empfinden, wir können schlicht ihre Wege und Ziele nicht voraus sehen. Es gibt also keine Zufälle, sondern nur zu wenig Intelligenz.

Sie sind jetzt 48 Jahre. Wie geht es Ihnen beim Älterwerden?

Ich finde alles schlecht daran. Fast alles. Über das Positive werde ich nicht reden, ich will ja nicht auch noch den Eindruck erwecken, als wenn mir das Kaputtgehen gefallen würde.