Regisseurinnen im Oscar-Abseits

Regisseurin Sarah Polley erhielt für ihr Drama „Die Aussprache“, das von einer Gruppe von Frauen in einer isolierten Religionsgemeinschaft in Bolivien erzählt, zwar eine Nominierung in der Kategorie Bester Film. In der sogenannten „Königskategorie“ Beste Regie findet sich heuer allerdings keine einzige Frau in der Men-only-Liste wieder.

Gelegenheiten gab es genug: Nichts hätte dagegen gesprochen, die deutsche Regisseurin Maria Schrader für ihren packenden #MeToo-Thriller „She Said“ mit einer Nominierung zu adeln. Auch die Schottin Charlotte Wells hätte sich mit ihrem charismatischen Filmdebüt „After Sun“ messen können, ebenso wie Gina Prince-Bythewood mit dem kämpferischen Historienepos „The Woman King“; nicht zu vergessen Sarah Polley mit „Die Aussprache“.

Zumindest in anderen Kategorien finden sich Frauen, allen voran die US-Filmemacherin Laura Poitras: Ihre exzellente Doku „All the Beauty and the Bloodshed“, die den Kampf der Star-Fotografin Nan Goldin gegen die Oxycodon-Herstellerfamilie Sackler begleitet, wurde in der Kategorie Bester Dokumentarfilm nominiert.