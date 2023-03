Peter Lohmeyer, für eine ROMY nominiert: Der Schalke im Nacken

Lohmeyer pfiff auf das Abitur, wechselte auf die Schauspielschule in Bochum. Es konnte ihm nicht schnell genug gehen: Am dortigen Schauspielhaus spielte er in „Was heißt hier Liebe“ mit. Claus Peymann, der Direktor, bot dem Eleven an, ihm nach Wien zu folgen, aber Lohmeyer lehnte ab, denn er hatte bereits Angebote, darunter von der Schaubühne in Berlin. Er entschied sich schließlich für Stuttgart. Um dann doch nach Wien zu gehen: „Ich wollte unbedingt zu George Tabori.“ Der Regisseur und Dramatiker leitete damals den Kreis in der Porzellangasse (heute das Schauspielhaus).

Dies Episode hat Lohmeyer nicht in allerbester Erinnerung. Er lernte zwar Hanno Pöschl kennen, der ihm den Wiener Schmäh beibrachte („er hat mich die ganze Zeit hochgenommen“) und dem er bis heute verbunden ist. „Aber es passierten die merkwürdigsten Sachen“, erzählt Lohmeyer. „Es war ein strenger Winter, der Schnee lag wahnsinnig hoch, die Leute schaufelten ihn in Kolonnen weg. Ich kannte so etwas gar nicht aus Deutschland.“ Er hatte einen Autounfall, auf der Bühne verstauchte er sich den Knöchel. „Und Tabori war nicht sehr viel anwesend.“ Lohmeyer blieb daher nur für diese eine Produktion: Er zog weiter nach Düsseldorf, ging später ans Schillertheater, und Hamburg wurde schließlich seine Heimat. Denn dort hat er die Mutter von dreien seiner vier Kinder kennengelernt.

In Hamburg den Fußballverein zu wechseln, wäre ihm nie in den Sinn gekommen: „Einmal Blauer, immer Blauer!“ Die rassistischen Äußerungen des Schalke-04-Aufsichtsratsvorsitzenden seien aber nicht zu tolerieren gewesen: Lohmeyer trat aus. „Aber es war klar: Ich komme wieder, wenn der weg ist.“ So kam es auch. Das Herz des sozial engagierten Hobbyfußballers schlägt aber auch für Altona 93, weil sein Sohn dort spielte – und weil kleine Vereine eine große Aufgabe leisten: „Sie holen die Kids von der Straße und geben ihnen in der Freizeit eine vernünftige Beschäftigung.“

Es lag daher durchaus nahe, Lohmeyer für den Österreich-Teil „Prometheus“ der internationalen Thriller-Serie „Das Netz“ über dunkle Machenschaften im Profifußball anzufragen. Das Interesse war bereits geweckt, nachdem er die Namen der Regisseure (Andreas und Daniel Prochaska) gehört hatte. „Dann las ich den Stoff. Er fesselte mich. Und dann machten sie mir das Angebot, Klaus Fischer zu spielen.“