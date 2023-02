ROMY 2023: Peter Lohmeyer, nominiert als Beliebtester Schauspieler Serie Reihe

Peter Lohmeyer spielte, neben vielen anderen TV- und Theaterrollen, acht Saisonen in Salzburg den Tod im „Jedermann“ (2013 bis 2020). Den Fan von Altona 93 und Schalke 04 amüsiert, dass seine Rolle eines Pharmafirmen- und Klinikchefs in „Das Netz“ Klaus Fischer heißt – wie die deutsche Fallrückzieher-Legende. Für diese Rolle in der internationalen Großproduktion von Servus TV ist Lohmeyer nun für eine ROMY als Beliebtester Schauspieler Serie, Reihe nominiert.

"Ich habe mich sehr gefreut, wieder etwas in Österreich zu machen, weil ich hier eigentlich fast nur Theater gespielt habe", sagte Lohmeyer dem KURIER. "Dann auch noch Salzburg und Wien als Drehorte, besser geht's nicht. Ich hatte auch sehr große Lust drauf, weil die Geschichte mit Fußball zu tun hat. Und weil es mal wo reingeht, wo es wehtut. Oder wo es bestimmten Leuten wehtun könnte, denen es aber dann doch nicht weh tut, weil sie so geschickt sind, dass ihnen eigentlich niemand wehtun kann. Ich spreche von denen da oben, die die Macht haben, die die Gelder verschieben. Nennen wir sie ruhig die Bösen."